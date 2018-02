Colegio echa a 300 médicos por conformar una entidad paralela

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, informó que la institución que dirige expulsará a 300 afiliados por conformar una organización paralela. "Nosotros estamos sacando el próximo domingo la lista de los 300 médicos de La Paz que están en la organización paralela y los estamos expulsando del Colegio Médico", afirmó el presidente del ente colegiado. La decisión fue tomada por unanimidad y en cumplimiento de los estatutos del ente colegiado el cual indica que "nadie puede conformar una asociación paralela y el día que lo hagan serán expulsados". El pasado 29 de diciembre, un grupo de médicos afines al Gobierno se reunió en un congreso donde decidieron constituir una organización paralela denominada Confederación de Médicos de Bolivia, debido a que este bloque no estaba de acuerdo con el paro indefinido que en ese entonces encabezaba el ente colegiado. En este evento, los galenos participantes cuestionaron a los dirigentes del Colegio Médico y desconocieron a los dirigentes departamentales y sindicatos de profesionales y conformaron un comité ad hoc responsable de la conducción y la organización del primer congreso ordinario. Larrea sostuvo que la mayoría de la nómina trabaja en el Gobierno dentro de los programas Bono Juana Azurduy, Mi Salud, Telesalud, aunque también están aquellos que desempeñan labores en la Caja Petrolera, espacio donde tuvo lugar la votación para elegir a los representantes. Aseguró que luego de publicar la lista, se la enviará a la Asociación Médica Mundial y a la Confederación Médica del Caribe, para que también sean alejados de esas organizaciones. "La expulsión les perjudicará a nivel internacional, no podrán tener acceso a los concursos de méritos y a exámenes de competencia, porque nosotros somos parte del proceso, sin embargo, eso lo vamos a dejar bien establecido en el congreso que se llevará en Santa Cruz", resaltó. No creen en perjuicios Uno de los galenos miembros de la entidad paralela, que prefirió no dar su nombre, admitió que cuando conformaron la Confederación estaban conscientes que los expulsarían. Sin embargo, argumentó que en Bolivia la Constitución Política del Estado garantiza la libre asociación, por lo que cree que la decisión del Colegio Médico, no les "afectará en absoluto". Larrea sostuvo que ésta es una medida que se adopta antes de la Cumbre por la Salud y la Vida que se realizará entre el 5 y 6 de marzo, evento al cual no asistirán. "Nosotros estamos elaborando un proyecto de ley con exautoridades de salud y expertos en el rubro", remarcó.

