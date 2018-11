Comandante reconoce que policías no pueden evitar linchamientos

Fotografia: La Prensa Agrandar la foto + Twittear El comandante general de la Polic√≠a, Alfonso Mendoza, dijo que la poca presencia de funcionarios policiales en diferentes municipios y poblados es una de las razones por las que se producen hechos delincuenciales como los linchamientos, debido a que los efectivos se ven rebasados por los pobladores, tal como pas√≥ en Unc√≠a (Potos√≠), donde hay un polic√≠a, y San Juli√°n (Santa Cruz), donde no existe presencia policial. El martes, en San Juli√°n, un ciudadano brasile√Īo fue ajusticiado por los pobladores acusado de ser un delincuente y, al d√≠a siguiente, comunarios de Unc√≠a apedrearon y luego quemaron a dos j√≥venes acusados de robar un auto "chuto". Al respecto, el viceministro de R√©gimen Interior, Jos√© Luis Quiroga, reiter√≥ a los ciudadanos que el linchamiento "es un delito y que todos debemos someternos a las normas". Agreg√≥ que es necesario tener "m√°s cupos para las facultades t√©cnicas policiales y la Academia (Nacional de Polic√≠a). Definitivamente, el crecimiento cuantitativo (de la poblaci√≥n) no est√° en relaci√≥n al n√ļmero de polic√≠as que tenemos, pese a eso tratamos de cubrir la demanda de la poblaci√≥n", dijo. Mendoza dijo que, en los dos casos de linchamiento, la Polic√≠a debe realizar una investigaci√≥n "exquisita", porque hacer la justicia por mano propia representa un delito que amerita la pena m√°xima. "Estamos abriendo el proceso penal en Potos√≠ y Santa Cruz, por el delito de asesinato contra las personas que incitaron a cometer este delito", manifest√≥. El jefe policial dijo que, pese a esto, se incrementar√° el n√ļmero de polic√≠as en Unc√≠a, Llallagua y otros municipios del norte de Potos√≠. De igual manera, se√Īal√≥ que la fuerza policial prev√© retornar a San Juli√°n (Santa Cruz) cuando se tengan las condiciones necesarias. Sobre la investigaci√≥n del asesinato del ciudadano brasile√Īo, las autoridades se√Īalaron que tienen varias hip√≥tesis, pero que √©stas no se pueden dar a conocer por la complejidad del caso. "Estamos operando desde la Cuatro Ca√Īadas. El hecho que no estemos en San Juli√°n no significa que no estemos cumpliendo con nuestro trabajo", explic√≥. Veh√≠culos "chutos" El viceministro de R√©gimen Interior, Jos√© Luis Quiroga, dijo que se tiene planificado realizar un operativo a gran escala en las zonas identificadas como "puntos rojos", donde no s√≥lo existe la presencia de sustancias controladas, sino tambi√©n predomina la presencia de veh√≠culos indocumentados. "Tenemos agendados los lugares conocidos y tradicionales donde existen estos veh√≠culos, mismos que son un enlace para que las personas cometan otros delitos", se√Īal√≥. ¬† LINCHAMIENTO EN UNC√ćA, POTOS√ć El mi√©rcoles, una turba de al menos 500 comunarios de Potos√≠ captur√≥ a dos j√≥venes de 17 y 19 a√Īos, acus√°ndolos de robar un veh√≠culo. Los llevaron de lugar en lugar hasta llegar a Unc√≠a, donde los rodearon y apedrearon para luego quemarlos estando a√ļn con vida. "Yo he sacado garant√≠a por ustedes, quiero que hablen y digan si tienen m√°s c√≥mplices, sino ahorita mismo dejo que los cuelguen", se escucha al Alcalde de Chayanta. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario