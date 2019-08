Con o sin autorizaciÃ³n, Sak'a Churu va

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear El nuevo relleno sanitario est谩 casi listo. La Alcald铆a anunci贸 que 聽Sak'a Churu comenzar谩 a operar este mi茅rcoles 20 de agosto, con o sin el manifiesto ambiental que debe emitir la Gobernaci贸n de La Paz. Sin embargo, el Viceministerio de Medio Ambiente denunci贸 que la 聽 comuna pace帽a act煤a con negligencia y pide que sea sancionada. "En el tr谩mite de manifiesto ambiental est谩 previsto el funcionamiento del relleno sanitario, 聽no s贸lo las excavaciones. El proceso tiene previsto por ley que funcione una operaci贸n de esta naturaleza. Es el que presentamos a la Gobernaci贸n, no s贸lo para las excavaciones, tambi茅n para la recepci贸n de residuos a partir del mi茅rcoles", declar贸 el alcalde Luis Revilla ayer durante una visita al relleno sanitario de Sak'a Churu. En el lugar, la empresa Tersa ya construy贸 la primera celda y ayer los trabajadores realizaban la 聽instalaci贸n de una geomembrana y drenajes para canalizar los l铆quidos lixiviados hacia una piscina que se encontrar谩 metros abajo. La Alcald铆a tambi茅n tiene previsto construir una planta de tratamiento de estos l铆quidos. Esta primera celda, seg煤n el Alcalde, tendr谩 un vida 煤til de cinco meses; luego habilitar谩n otra, metros m谩s arriba, que podr谩 recibir la basura de La Paz por otros seis meses. El predio en Sak'a Churu permitir谩, adem谩s, la construcci贸n de una tercera celda para que las operaciones en el lugar se extiendan por dos a帽os. De forma paralela, la Alcald铆a en coordinaci贸n con el Ministerio de Medio Ambiente trabajar谩n en la construcci贸n de una planta de tratamiento de residuos s贸lidos. "No hay ninguna otra dificultad y eso nos va a permitir que esta misma semana podamos cerrar Alpacoma, que ya no reciba residuos e iniciemos un proceso de licitaci贸n para que se implemente el plan de cierre. Ese es un proceso que puede durar 10 a帽os. Luego el predio de Alpacoma -que trabaj贸 desde 聽2005- podr谩 volver a ser utilizado por 聽la comunidad como un 谩rea verde u otro fin", dijo Revilla. Por su parte, la viceministra de Medio Ambiente, Cynthia Silva, acus贸 聽a la gesti贸n del Alcalde de irresponsable. "Creemos que ha llegado al l铆mite de la irresponsabilidad, de la negligencia, del mal trabajo; creemos que los servidores del gobierno municipal deben ponerse de una vez la mano al pecho y hacer su trabajo", se帽al贸 Silva. Silva inform贸 que como Sak'a Churu no cuenta con ninguna autorizaci贸n, la Gobernaci贸n deber铆a emitir multas y sanciones a la municipalidad y 聽a la empresa operadora del relleno sanitario en este sector. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario