Convocan al diálogo a maestros urbanos

El ministro de Educación, Roberto Aguilar, llamó al diálogo al Magisterio Urbano con el fin de dar solución a las demandas presentadas en su pliego petitorio, puesto que con el sector rural ya habrían llegado a un acuerdo. Aguilar dio a conocer el primer avance de la mesa social de diálogo entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el Ministerio de Educación, en el mismo se acordó con el sector del Magisterio Rural algunos temas pendientes, y a través de la firma de un documento se sellará el compromiso. De acuerdo con la información oficial, se habló sobre el bono de zona, la información sobre el instructivo 01, referido a la participación de las federaciones en el contexto de las compulsas, se estableció un cronograma de nivelación de horas, en el caso de primaria 108 horas y en el caso de secundaria iniciar el proceso de nivelación a los maestros. MAGISTERIO URBANO Asimismo, dijo que los maestros urbanos tienen la intencionalidad de continuar con un conflicto dentro de una mirada política y no el de buscar soluciones, es por ello que han mantenido un discurso diferente a lo que su base expresa a los medios de comunicación y los documentos que presentan. Explicó que el día viernes se pidió que se detalle con exactitud las peticiones que se busca discutir, puesto que temas como el aumento salarial, jubilación al 100%, entre otros, no son competencias del Ministerio de Educación, sin embargo, recalcó que existe la voluntad de llegar a un acuerdo. Aguilar cuestionó el objetivo de los maestros urbanos, el de organizar movilizaciones y convoca más bien a encontrar respuestas a su pliego petitorio; en las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba el nivel de paro estuvo por debajo del 18%. SUSPENSIÓN DE CLASES Reprochó la suspensión de clases, puesto que el hecho de que se paren las labores educativas, la cancelación de exámenes y se tenga que volver a reprogramar las evaluaciones, implica un nuevo sacrificio, no sólo para los alumnos sino también para los maestros. Dijo también que en las ciudades que pararon, se hará una reprogramación del calendario escolar, como en el caso del departamento de Tarija, que se suspendieron las clases cerca de 4 días. DIÁLOGO Sin embargo, la primera autoridad en Educación convocó a la instalación del diálogo, al sector del Magisterio Urbano, y que al igual que con el sector rural, lleguen a sellar acuerdos. Aguilar explicó que el diálogo con los maestros urbanos es frenado por los dirigentes, que tienen la intención de generar un "movimiento político" para afianzarse como partido, y que incluso se recibieron denuncias de chantaje a maestros para que acaten las medidas de presión. Entretanto, la dirigencia de los maestros urbanos anunciaron que hoy mantendrán una conferencia nacional, donde se determinarán las siguientes medidas de presión, puesto que consideran que no hubo avances en las mesas de diálogo entre la COB y el Gobierno. MOVILIZACIONES La semana pasada, el magisterio urbano determinó un paro de 48 horas, con suspensión de actividades y movilizaciones, una buena parte del sector acató la medida, mientras en otros establecimientos las labores educativas se desarrollaron con normalidad. Los maestros anunciaron que las movilizaciones se radicalizarían, como lo hicieron en el interior del país, en algunos lugares los profesores bloquearon vías de comunicación. En otras regiones las marchas se masificaron, como ocurrió en la ciudad de La Paz, en donde los maestros se movilizaron con ollas vacías, exigiendo atención al Gobierno y a las autoridades.