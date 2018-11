Credibilidad del TSE estÃ¡ mellada

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear El esc谩ndalo que se desat贸 con las denuncias de militancias falsas de ciudadanos, cuyos datos aparecieron en las listas de distintos partidos pol铆ticos sin su consentimiento, reflej贸 una vez m谩s que no existe confianza en el trabajo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) coincidieron expertos en temas electorales. Los criterios de los especialistas parten desde la falta de prolijidad entre el Padr贸n de militantes y el Padr贸n Electoral biom茅trico, la predisposici贸n de los vocales que aceptaron llevar a cabo las Elecciones Primarias de forma precipitada, el cumplimiento de verificaci贸n de un requisito que solicitaron en la inscripci贸n de militantes que es la huella dactilar, la falta de modernidad y la suspensi贸n de las primarias. El exvocal de la Corte Nacional Electoral, Jorge Lazarte, afirm贸 que el TSE no compar贸 las listas de militantes con el registro que tiene la entidad. "Cometi贸 el grueso error de no cotejar el Padr贸n de militantes con el padr贸n electoral", dijo y agreg贸 que eso hubiera evitado un problema may煤sculo como el que se produjo. "Ahora el problema es el TSE, que va hacer, qu茅 van hacer ante semejante desastre porque ha sido afectado y mellado gravemente en su credibilidad y provocada por ellos mismos por ser demasiado complacientes con los otros poderes el Legislativo y Ejecutivo, es decir, no han cumplido con sus deberes ya el informe de la OEA hizo observaciones", asever贸 Lazarte. El experto observ贸 tambi茅n que no se haya digitalizado el registro de militantes lo que ocasiona estas deficiencias. "El Padr贸n Biom茅trico comenz贸 de cero y comenz贸 mal porque se encontr贸 medio mill贸n de errores y el que fue presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE), en ese momento, se neg贸 por presiones a depurar el Padr贸n Biom茅trico para limpiar esos (...) errores que ten铆a, entonces ese Padr贸n biom茅trico no tiene nada que ver con el de 1991", precis贸. En tanto, el analista Paul Coca dijo que lo sucedido ha provocado la "desacreditaci贸n de las elecciones primarias" lo que es "una mala se帽al" para todo este proceso. Dio cuenta de varias irregularidades. "Los partidos pol铆ticos son quienes presentan los libros y el TSE pidi贸 la huella digital de los militantes, porque antes no se ped铆a; hay alguna raz贸n, motivo o circunstancia para esto (...) entonces debe revisar y evidenciar mediante este requisito la informaci贸n fidedigna por principio b谩sico del derecho", asever贸 Coca. Para el analista y exparlamentario, Carlos B枚hrt Irahola, el 脫rgano Electoral "debe suspender las elecciones primarias" por todas las irregularidades en las listas de militantes de los distintos partidos. "Curiosamente hemos visto que el diputado Rafael Quispe, es un furibundo antimasista aparece como militante del MAS. Todo esto nos muestra que un importante porcentaje de estos registros en los libros de militantes son fraudulentos, entonces me sumo a las opiniones de que deber铆a suspenderse las elecciones primarias", dijo Por su lado, el director de la Agencia de Gobierno Electr贸nico y Tecnolog铆as de Informaci贸n y Comunicaci贸n (Agetic), dijo que este problema se dio por los datos registrados manualmente. "El registro de los militantes deber铆a realizarlo el TSE y no los partidos pol铆ticos con eso nos hubi茅ramos evitado todo este conflicto, porque si un ciudadano quiere militar en un partido asiste a una oficina del OEP y se inscribe como militante y con eso no se le dejar铆a la responsabilidad a los partidos pol铆ticos", asegur贸 Laguna. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario