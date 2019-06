Cívicos, plataformas y políticos retoman protestas contra el TSE

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear Delegados de comit茅s c铆vicos de siete departamentos, plataformas ciudadanas, partidos pol铆ticos de oposici贸n y el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) confirmaron que hoy se movilizar谩n en la ciudad de La Paz para exigir la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), respeto al referendo el 21F y rechazar la repostulaci贸n de Evo Morales y 脕lvaro Garc铆a Linera. El mes pasado, el sistema c铆vico nacional, luego del encuentro con los binomios de oposici贸n, convocado por esta entidad, defini贸 medidas de presi贸n para activar la defensa del 21F y el pedido de renuncia de los vocales del TSE. Aunque en ese encuentro hubo diferencias y altercados, las organizaciones realizan hoy la manifestaci贸n anunciada De acuerdo con la convocatoria, la marcha se iniciar谩 en la Ceja de El Alto a partir de las 9:00 para dirigirse a la ciudad de La Paz, finalizando en las instalaciones del 脫rgano Electoral. El movimiento pol铆tico, c铆vico y ciudadano hab铆a dado plazo a los vocales del TSE hasta fines de mayo para que renuncien por considerar que no son independientes, faltos de credibilidad por lo que no garantizan transparencia de las elecciones del generales del pr贸ximo 20 de octubre. "Hubo una reuni贸n en Santa Cruz, organizaciones de la sociedad civil, incluso organizaciones pol铆ticas, donde se hizo un an谩lisis sobre los vocales inescrupulosos, comenzando de la presidenta Mar铆a Eugenia Choque y los dem谩s, que demuestran de forma ostensible su parcializaci贸n y subordinaci贸n hacia el Gobierno y por ende al MAS", refiri贸 en su momento el rector de la Universidad Mayor de San Andr茅s (UMSA) y representante del Conade, Waldo Albarrac铆n. " Varios partidos pol铆ticos, que estuvieron en la reuni贸n (24 de mayo), acordaron y firmaron el acuerdo de llevar su militancia a la marcha", manifest贸 en d铆as pasados el presidente del Comit茅 C铆vico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. El comandante general de la Polic铆a Boliviana, Vladimir Calder贸n, inform贸 que el TSE tendr谩 un resguardo especial en esta jornada. "El Tribunal Supremo Electoral tiene un resguardo especial (...). Hemos dise帽ado un plan de operaciones que ya est谩 en vigencia para resguardar estas instalaciones", dijo la autoridad policial. 聽 51,30 por ciento de los votantes en 2016 dijo No a una nueva reelecci贸n de las actuales autoridades nacionales en el referendo del 21 de febrero. 聽 DATOS Resultados. 2.682.517 ciudadanos votaron en contra de una nueva reelecci贸n de Evo Morales y 脕lvaro Garc铆a. Resoluci贸n. En noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declar贸 procedente la acci贸n de inconstitucionalidad abstracta presentada por legisladores oficialistas que pidi贸 habilitar al presidente Morales. V铆a libre. El TSE, mediante la Resoluci贸n Administrativa 645, estableci贸 que Morales y Garc铆a Linera est谩n plenamente habilitados. 聽 BINOMIOS OPOSITORES ESTAR脕N EN LA MARCHA Los candidatos presidenciales de los partidos pol铆ticos de oposici贸n confirmaron su participaci贸n en el movimiento c铆vico en demanda de la renuncia de los vocales del TSE y el respeto al 21 F. V铆ctor Hugo C谩rdenas (UCS), Virginio Lema (MNR), Carlos Mesa (CC) y 脫scar Ortiz (Bolivia Dice No) aseguraron su presencia en la movilizaci贸n. "El primer paso es la renuncia de los vocales del TSE. No hay las condiciones m铆nimas de unas elecciones libres, imparciales y competitivas, es un juego ampliamente favorable a Evo Morales y 脕lvaro Garc铆a", dijo C谩rdenas. Lema se帽al贸 que este lunes la comunidad har谩 conocer su desacuerdo con la forma que se maneja el 脫rgano Electoral ante las pr贸ximas elecciones. "La idea de la movilizaci贸n que tiene como eje el pedido de la renuncia del TSE es tan bien la reafirmaci贸n del 21 de febrero, es tambi茅n la reafirmaci贸n que queremos recordarle al pa铆s que estamos frente a unas candidaturas ilegales", indic贸 Mesa. Ortiz escribi贸 en Twitter: " El pr贸ximo lunes estar茅 participando con @Edwin_Rodriguez en la Marcha por la Democracia y el Estado de Derecho, hacia el TSE, para reivindicar el derecho del pueblo". 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario