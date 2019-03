Â¿De quiÃ©n es la calle? Gremiales rechazan ley de aceras paceÃ±as

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear Los gremiales pace√Īos anuncian movilizaciones para exigir la anulaci√≥n de la Ley Municipal ¬†de Aceras, que fue ¬†aprobada en grande por ¬†el Concejo Municipal en diciembre pasado. Los comerciantes aseguran que la norma, que establece una responsabilidad compartida para el mantenimiento y cuidado ¬†de estos espacios p√ļblicos, afecta a su ¬†fuente de trabajo. "Hay ¬†un rechazo contundente a esta ley ¬†de construcci√≥n y mantenimiento de aceras. En ning√ļn momento se ha socializado con nosotros que estamos asentados en las aceras de varias zonas de la ciudad. La norma nos ¬† perjudicar√°, por eso ¬†vamos a salir a las calles a protestar", dijo el dirigente ¬†de la Federaci√≥n de Gremiales de La Paz, √ďscar Aranda. Los transe√ļntes se√Īalan que estos espacios necesitan orden porque no se puede caminar por ellos, ¬†ya sea porque est√°n llenos de ¬† ¬†comerciantes, porque las construcciones dejan obst√°culos o porque est√°n llenos de baches. Los transportistas tambi√©n se quejan, pues ¬†el desorden o el mal estado de las aceras hace que peatones y comerciantes invadan la calzada y generen riesgo. ¬ŅDe qui√©n son las calles? "Es dif√≠cil andar por aqu√≠, todos se creen due√Īos de la calle", se√Īala Esvenka S., vecina de la zona El Rosario, uno de los sectores ¬†conflictivos de la ciudad. "Las aceras est√°n llenas de las mercader√≠as de las tiendas o de vendedores en puestos ¬†o en carritos. Y si vas por las calles de arriba adem√°s ver√°s que ¬†est√°n llenas de huecos donde la gente siempre se tropieza y se cae. Nadie pone orden". Todos los d√≠as va y regresa ¬†por la calle Illampu como si andara por un campo minado. Es una m√°s de los cientos de peatones, vendedores, compradores, ambulantes, transportistas, estudiantes ¬†y oficinistas -entre muchos otros- ¬† que a diario sobreviven a empujones ¬†a una pugna ¬†por un peque√Īo espacio. Consultado ¬†sobre este problema que se repite en varios puntos de la ciudad, el concejal Jorge Silva, del MAS, ¬† se√Īala que ¬†todos ¬†tienen derecho al espacio p√ļblico. La concejala Kathia Salazar, de Sol.bo, coincide pero a√Īade que al ser un bien com√ļn tambi√©n todos tenemos la responsabilidad ¬†de su orden, cuidado y mantenimiento. Para ¬†Jos√© Romero, asesor jur√≠dico de la C√°mara Nacional de Comercio (CNC) -instituci√≥n que es parte del Observatorio ¬†La Paz Como Vamos-, la v√≠a es de todos y a la vez es de nadie. "La calle se ha convertido en el lugar donde sobrevive el que tiene m√°s fuerza". Seg√ļn datos de la Direcci√≥n Municipal de Mercados, en La Paz ¬†hay 31.904 gremiales registrados en v√≠as p√ļblicas. Sin embargo, esta cifra no abarca a los vendedores informales, esos que no tienen un permiso o un registro pero que se asientan en las calles. Un estudio de 2011 de la CNC se√Īala que s√≥lo en el centro de la ciudad hay 60.000 vendedores que hacen uso del espacio p√ļblico y que viven en la informalidad. "El sector informal no existe en las estad√≠sticas y por lo tanto tampoco para las pol√≠ticas publicas", dice Romero. Explica que ¬†desde la d√©cada de los a√Īos ¬†50 hay un gran movimiento de gente que deja el campo para ir a la ¬†ciudad en busca de mejores condiciones de vida. Salen ¬†con sue√Īos que muchas veces se ven truncados y que acaban siendo absorbidos ¬†por la informalidad y que engrosan las filas de comerciantes que deben sobrevivir de la calle. Se√Īala que ¬†para convivir en armon√≠a es necesario un consenso entre todos los actores que son parte del espacio p√ļblico. "Pero la soluci√≥n de fondo est√° en crear condiciones para que dejen la calle y accedan a fuentes laborales", asegura Romero. ¬† La Ley de ¬†Aceras Aceras La norma fue aprobada en grande en diciembre de 2018. Se espera que en las pr√≥ximas semanas sea agendada para su tratamiento y revisi√≥n en detalle.

La norma fue aprobada en grande en diciembre de 2018. Se espera que en las pr√≥ximas semanas sea agendada para su tratamiento y revisi√≥n en detalle. Inclusi√≥n El ¬†concejal Fabi√°n Si√Īani, proyectista de la norma, ¬†se√Īal√≥ que el fin de la propuesta de ley es eliminar las barreras arquitect√≥nicas y fomentar la corresponsabilidad ciudadana en la construcci√≥n de una ciudad accesible.

El ¬†concejal Fabi√°n Si√Īani, proyectista de la norma, ¬†se√Īal√≥ que el fin de la propuesta de ley es eliminar las barreras arquitect√≥nicas y fomentar la corresponsabilidad ciudadana en la construcci√≥n de una ciudad accesible. Arquitectura Los principales obst√°culos observados fueron ¬†gradas o ¬†rampas elevadas, adem√°s de otro tipo de barreras que dificultan la libre movilizaci√≥n de las personas.

Los principales obst√°culos observados fueron ¬†gradas o ¬†rampas elevadas, adem√°s de otro tipo de barreras que dificultan la libre movilizaci√≥n de las personas. Incentivos Se propone que los barrios que tengan aceras ¬†que se rijan a la norma puedan ¬†beneficiarse con alg√ļn incremento en su POA.

Se propone que los barrios que tengan aceras ¬†que se rijan a la norma puedan ¬†beneficiarse con alg√ļn incremento en su POA. Convivencia "Es s√ļper importante que ¬†gremiales y ¬†vecinos del municipio comiencen a observar ¬†el espacio p√ļblico como un espacio de todos para ¬†contribuir y cuidar", sostuvo la concejala Kathia Salazar. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario