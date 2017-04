De rodillas, pacientes con cáncer suplican por un acelerador lineal

Fotografia: Alvaro Valero / Página Siete Agrandar la foto + Twittear De rodillas, con llantos en los ojos, sosteniendo cruces de madera y cubiertos con velos negros, los pacientes con cáncer y sus familiares acudieron ayer a la puerta del Ministerio de Salud para exigir al Gobierno la compra de un acelerador lineal, dispositivo que se usa para tratar con radioterapia a personas que sufren esa enfermedad.

Los pacientes se arrodillaron en busca de ser escuchados, ya que el equipo de cobaltoterapia que tiene el Hospital de Clínicas está descompuesto desde la semana pasada y por ello esas personas no reciben tratamiento.

"Desde el jueves que el equipo de cobaltoterapia se arruinó. Por ello, más de 50 pacientes están perjudicados y no podemos seguir en la misma situación. Que el Gobierno se apiade y tenga piedad por nosotros. Tanto pregonan el 'vivir bien', nosotros queremos eso, 'vivir bien'" reclamó la presidenta de la Asociación de Familiares y Pacientes con Cáncer, Rosario Calle.

"¿Cuántos pacientes más quiere que mueran? ¡Sólo en la pasada semana han muerto tres personas en el hospital por no recibir un buen tratamiento!", gritaba la representante de los pacientes.

Esta es la cuarta movilización que cumplen los enfermos en demanda del acelerador lineal, equipo que realiza un tratamiento eficaz contra las células malignas. El inicio de las medidas de presión se remonta a una semana antes de la Pascua.

"No es posible que la salud para este Gobierno sea lo último. Nosotros también tenemos derecho a la salud", reclamó una paciente que llamó la atención por un tumor en el rostro.

Los pacientes estaban vestidos de luto y con velos negros, cargaban en la espalda cruces para simbolizar el "vía crucis" que sufren con la enfermedad. También portaban ataúdes en referencia a las vidas que se llevó la enfermedad desde hace dos años, cuando comenzó su lucha por el acelerador lineal.

En agosto de 2015, los pacientes iniciaron su movilización en demanda del acelerador lineal, En ese momento, el gobernador de La Paz, Félix Patzi, dijo que ni los tres millones de dólares de su presupuesto anual alcanzaban para comprar un equipo que vale 12 millones de dólares. Por eso, realizaron un "telecáncer", con el que se logró recaudar medio millón de dólares. Por su parte, el Gobierno, a través de la ministra de Salud, Ariana Campero, comprometió 10 millones de dólares para ese equipo.

"No podemos seguir muriendo. Ya pasaron dos años y seguimos igual, no avanzamos absolutamente nada. Por eso queremos que nos escuche la Ministra de Salud", afirmó en medio de llanto Calle mientras los pacientes bloqueaban ese lugar de rodillas y oraban. Llegó un contingente policial para persuadir a los pacientes que dejen de bloquear, pero fue en vano. "No nos vamos a mover de aquí", gritaban.

Luego acudió una comisión del Ministerio de Salud encabezada por el director de Servicios de Salud, Rodolfo Rocabado. Les informó que Campero no estaba en su despacho, pero él se reuniría con ellos. Los pacientes respondieron: "Cada vez nos han hecho lo mismo. Estamos cansados de reunirnos con técnicos q ue no dan solución".

La dirigente lloró y lamentó: "Nos han pedido que trabajemos el proyecto. Lo hicimos, pero siempre lo van rechazando, nosotros no somos especialistas para realizar las especificaciones necesarias", dijo.

Rocabado, apenado por esa declaración, asintió que el proyecto debía realizarlo la Gobernación. "Ellos no tienen por qué elaborar el proyecto, eso debía hacerlo el personal de Servicio Departamental de Salud (SEDES) y si no están en capacidad de hacerlo entonces debían informarnos". Remarcó que los 10 millones de dólares comprometidos "están destinados para eso" (la compra del acelerador). Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario