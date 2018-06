Debaten dinero para la UPEA y estudiantes radicalizarán protesta

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear La comisión de Planificación aprobó el proyecto sin mayor demora y la Cámara de Diputados inició el debate para entregar a la UPEA 70 millones de bolivianos adicionales a su presupuesto por año. Los representantes de la universidades de El Alto esperaban que se reanude el diálogo y ahora hablan de radicalizar su protesta. En su artículo único, el proyecto de ley remitido ayer por el Ministerio de Economía, detalla: "otorgar una asignación de recursos adicionales por Bs 70 millones a favor de la Universidad Pública de El Alto, como parte de la subvención ordinaria de la gestión 2018". Esta jornada el rector de esa casa de estudios, Ricardo Nogales, junto con otros representantes esperaron en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) de La Paz la reanudación del diálogo, pero ninguna autoridad se hizo presente. "No está cerrada la posibilidad de incrementar más recursos para esa universidad, pero deben demostrar sus necesidades. No entendemos como es que las autoridades de la UPEA rechaza el incremento a su presupuesto, cuando ellos están marchando por más presupuesto", dijo durante su intervención la titular de la Cámara Baja, Gabriela Montaño. El documento que debaten en Diputados contempla, además, que "en la gestión 2019, el monto de Bs 138.267.502, se considera como base de cálculo de la subvención ordinaria para su ajuste en el marco de la normativa vigente". Para esta tarde se prevé que exista una marcha de teas por parte de estudiantes, docentes y padres de familia de la universidad de El Alto, quienes reclaman la modificación de la Ley de Coparticipación Tributaria para tener más de 600 millones adicionales de presupuesto. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario