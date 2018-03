Fotografia: Dat0s 207 Agrandar la foto + Twittear Después de los numerosos reclamos de las beneficiarias de los subsidios Universal, Prenatal y de Lactancia, respecto a que reciben productos frescos de mala calidad en los supermercados, Patricia Ballivián, gerenta general del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM), explicó el tipo de trabajo que realiza esa institución, para ofrecer un mejor servicio.

¿Qué hace el SEDEM para atender los reclamos de las beneficiarias?

Tenemos puntos de Defensa del Consumidor en los lugares de entrega de las dotaciones, con oficinas independientes. Si los supermercados no están operando bien, se imponen las sanciones correspondientes. Ese trabajo está delegado al Viceministerio de Defensa del Consumidor, que también nos fiscaliza a nosotros (el SEDEM).

Ante los reclamos, ¿cuáles son las atribuciones del SEDEM?

Nosotros administramos el subsidio, hemos creado un sistema nuevo justamente para incorporar todo lo que son los alimentos frescos, que necesitan tener condiciones de entrega. Por eso es que se ha recurrido a los supermercados, que son vigilados por Defensa del Consumidor, no sólo para las beneficiarias del subsidio, sino para todos.

¿Qué coordinación hay entre el SEDEM y Defensa del Consumidor?

En el marco de tener una mayor vigilancia, por la cantidad de beneficiarias del subsidio, se ha firmado un convenio específico con el Viceministerio de Defensa del Consumidor, eso lo hemos hecho el año pasado, para que ellos regulen específicamente las dotaciones del subsidio. ¿Desde cuándo Defensa del Consumidor es parte de la vigilancia en el proceso de entrega del subsidio?

Desde 2016, porque había muchos reclamos de las mamás en las dotaciones. Incorporar a Defensa del Consumidor fue idea nuestra, habilitádoles un lugar de pronta atención a las mamás. Sus oficinas están prácticamente en todo el país.

¿Qué necesita una beneficiaria para presentar su reclamo?

No es mi área, pero entiendo que ni siquiera tiene que traer muchas evidencias o pruebas. Al simple reclamo de la mamá por insatisfacción de calidad, cantidad, precio y la misma atención (de los funcionarios del SEDEM), su reclamo es inmediatamente llevado al área correspondiente. Se le hace un seguimiento, hasta que se haya resuelto su reclamo.

¿Es posible que los supermercados estén aplicando precios altos a los productos frescos?

Nosotros revisamos los precios que están dentro de la dotación del supermercado, no se aceptan precios que estén fuera del precio del mercado. La dotación es primero y el pago es después. No podríamos, como SEDEM, aceptar precios irracionales fuera de la banda de precios del mercado.

¿Por qué dentro de los supermercados la oferta de productos frescos está restringida a determinadas áreas?

Por norma, la dotación del subsidio es de producción nacional, va en apoyo a la producción nacional. Si hay manzanas dentro de la dotación, la mamá no se puede llevar manzanas chilenas, y en los supermercados hay manzanas chilenas (...). Sí, lastimosamente, hay frutas en el supermercado que no son de producción nacional y que las mamás quisieran llevar, pero no está permitido porque este también es un motor económico de nuestro país.

En la actualidad, ¿qué limitaciones tiene el uso de la tarjeta de subsidio?

La intención es que la mamá pueda administrar con la tarjeta el recojo de sus alimentos, que no se lleve toda la cantidad, sino que la pueda dosificar. Las dotaciones son válidas por seis meses, no es que si no recoge lo pierde; ahora se le dio una validez mayor para que la mamá pueda administrar su consumo.

¿Cómo fueron seleccionados los supermercados que entregan los productos frescos?

Se ha hecho convocatoria para todo. Abrimos (la licitación en las) ciudades capitales, y tuvimos problemas en Oruro y Potosí, porque allí no había supermercados. Entiendo que ahora hay dos propuestas de privados que están invirtiendo en Oruro para abrir supermercados justamente por el subsidio, pero eso está en evaluación (...).

¿Considera que la cantidad de beneficiarias rebasó la capacidad de los supermercados?

Creo que en El Alto sí, porque la plaza que tiene el supermercado Ketal es muy pequeña, y ya se le ha solicitado una segunda plaza, tiene que abrirla inmediatamente, porque (la solicitud a la empresa en cuestión) se hizo a principios de año.

¿De qué plazo dispone el supermercado Ketal para abrir una nueva agencia en El Alto?

Hemos solicitado que lo hagan cuanto antes, la pregunta debería estar más dirigida al supermercado, pero si no lo hacen inmediatamente, nosotros vamos a abrir (la licitación) a otro supermercado en El Alto.

¿Qué planes se tiene para mejorar la entrega del subsidio?

El proyecto ahora es trabajar en una modalidad de establecimientos formales de expendio de alimentos, que cumplan todas las legalidades de entrega y el subsidio sea más abierto. Esto (las tarjetas de supermercado para productos frescos) ha sido una prueba piloto que ha comenzado en diciembre, son dos meses que han pasado.

Queremos tener la mejor tecnología, estamos trabajando en una tarjeta inteligente, que pueda abrirse a muchos negocios más, no sólo a aquellos que ya trabajan con nosotros, queremos llegar a establecimientos que cumplan y sean inscritos en el SEDEM, para que no lleguemos a estos problemas de si hay mala atención, si los precios son altos, no son productos frescos. ¿Qué hace falta para la implementación de este servicio?

Se necesita la construcción de una plataforma, no es fácil y está en proceso. Estamos haciendo el mayor esfuerzo para que la mamá disponga de una dotación que sea eficiente.

¿Qué características tendrá el nuevo sistema de dotación?

La plataforma permitirá que el sistema se abra para otros expendios. No se tendrá a disposición un solo supermercado, sino varios, a los que mamá podrá acceder a través de la tarjeta inteligente, que será como una tarjeta de débito, que se la utiliza donde se tiene disponible el Linkser (sistema de cobro electrónico).

Estas características hacen que sea necesario un trabajo que evite todo tipo de riesgo, porque será dinero en especie y la plataforma debe ser segura, no la pueden vulnerar ni permitir que se dupliquen entregas.

¿Cuándo entrará en funcionamiento la nueva plataforma?

No se puede dar fechas, porque está en proceso, pero esperemos que sea para la próxima dotación. Hay que esperar la lista de los nuevos productos, el incremento salarial y posteriormente presentar las convocatorias (para los proveedores). ¿Qué modificaciones sufrirá el paquete del subsidio?

Ahora se nos viene una modificación, porque el Ministerio de Salud tiene que sacar una lista, ya que en el primer trimestre de cada gestión se actualiza la lista de productos. Seguramente habrá nuevos productos para sumarlos al paquete. De acuerdo con la lista que dé el ministerio, nosotros sacamos la convocatoria de proveedores.

¿Qué otras mejoras se hizo al servicio que se ofrece a las beneficiarias?

Es bueno que las madres también sepan que al venir al SEDEM encontrarán un lugar lúdico para sus niños. Es un derecho de la madre que ella pueda tener cuidado a su hijo mientras recoge el subsidio. Hay dos personas aquí que cuidan de los niños. HOJA DE VIDA Perfil Patricia Ballivián Estenssoro es licenciada en Administración de Empresas. Trabaja como servidora pública desde hace más de 10 años. Fue viceministra de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala, y ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, según el sitio sedem.gob.bo.

