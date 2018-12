Dengue: hospital de Caranavi colapsa e instalan camas hasta en un colegio

Fotografia: AFP Agrandar la foto + Twittear El hospital de Caranavi colapsa por 聽el incremento de los casos de dengue. Ante esa situaci贸n, los responsables 聽de salud habilitan 聽 camas en un centro de salud y hasta en una unidad educativa. El Servicio Departamental de Salud (SEDES) de La Paz 聽envi贸 personal para evitar la proliferaci贸n de la enfermedad en ese municipio y en otros cuatro que se encuentran 聽en los alrededores 聽de esa regi贸n. "El brote de dengue en Caranavi est谩 grave", dijo 聽a P谩gina Siete el subgobernador de Caranavi, Enrique Trujillo. La autoridad local 聽explic贸 que debido al incremento de casos, 聽el nosocomio "ha colapsado". Trujillo asegur贸 que en el hospital de Caranavi se tienen cerca de 50 camas. "Actualmente todas est谩n llenas. Por eso, 聽hemos decidido habilitar camas en otros espacios", indic贸. El lunes pasado, el Ministerio de Salud inform贸 que debido a los dos decesos por dengue y los 75 casos reportados hasta entonces en esa regi贸n, el Gobierno 聽declar贸 emergencia epidemiol贸gica por la enfermedad. "Nosotros estamos con la declaratoria de emergencia del municipio para que se fortalezcan las acciones interinstitucionales. Caranavi tiene una epidemia franca y eso se ha ido incrementando", 聽sostuvo el lunes 聽 el jefe nacional de Epidemiolog铆a, Vicente Gonzales. Seg煤n los datos de esa 聽unidad, hasta la semana epidemiol贸gica 48, 聽la anterior semana, 聽se tienen reportados 209 casos sospechosos de dengue, de los cuales 79 fueron confirmados por estudios de 聽laboratorio. El Ministerio de Salud cuestion贸 adem谩s 聽al SEDES La Paz por no coadyuvar en las acciones de control vectorial y la vigilancia epidemiol贸gica, con 聽el argumento de que no cuenta con recursos econ贸micos para la contrataci贸n de especialistas y 聽t茅cnicos. Por ese motivo, las autoridades nacionales aseguraron que se "est谩n haciendo cargo" del problema y est谩n enviando personal especializado para el control de la enfermedad. "Tenemos un centro de salud v铆a La Paz, ah铆 estamos habilitando ocho camas y tambi茅n estamos instalando otras camas en la unidad educativa Venezolana-Bolivariana, 聽donde se est谩n alquilando otros ambientes 聽para no tener congestionamiento de atenci贸n en el hospital", puntualiz贸 Trujillo. Aunque a煤n no sabe cu谩ntas camas se habilitar谩n en la unidad educativa, la autoridad local 聽resalt贸 que esos espacios est谩n dirigidos 聽a los m茅dicos que viajan a la regi贸n para atender a la poblaci贸n. El dengue es una enfermedad 聽viral transmitida por 聽la picadura del mosquito Aedes aegypti. Una persona que sufre este mal puede presentar dolor de cabeza, fiebre alta, dolor de huesos, dolor de ojos y 聽malestar general, 聽entre otros s铆ntomas. Un paciente puede sentir las 聽primeras molestias en los cuatro o cinco d铆as despu茅s de 聽sufrir la picadura de este 聽vector. De acuerdo con la jefa de la Unidad de Epidemiolog铆a del SEDES, Alejandra Salas, el personal de la instituci贸n ya se hizo cargo del tema desde septiembre, cuando se advirti贸 el problema. Por esa raz贸n, el 5 de octubre se traslad贸 聽un equipo 聽para 聽trabajar en el lugar de la emergencia. En el sitio se realiz贸 la evaluaci贸n del riesgo y la medici贸n de la densidad de vectores que producen la enfermedad. Ayer, Salas explic贸 que hasta el martes se reportaron 85 casos positivos de dengue y que el personal del SEDES retornaba al municipio declarado en emergencia para realizar tareas de contenci贸n. "Hoy (ayer) estamos entrando a Caranavi y realizaremos tareas de fumigaci贸n para bajar la densidad del vector", indic贸. Explic贸 adem谩s 聽que esa tarea no s贸lo se realizar谩 en ese municipio sino en las poblaciones que est谩n alrededor de esa regi贸n. "Trabajaremos en Guanay y en otros cuatro municipios (Chulumani, Coroico, Irupana y Palos Blancos), regiones que actualmente est谩n en riesgo por la enfermedad", acot贸 Salas. Seg煤n Trujillo, 聽 hasta el pasado lunes 聽se reportaron 11 casos positivos del municipio de Guanay. "Todos los pacientes fueron derivados al hospital de Caranavi", dijo 聽y asegur贸 聽que de los m谩s de 80 casos positivos, dos fueron trasladados a La Paz. La autoridad cont贸 que se traslad贸 a 聽los pacientes con un cuadro complicado de salud. El Ministerio de Salud coment贸 que tambi茅n ingresa a esa regi贸n personal de la Organizaci贸n Panamericana de Salud (OPS) para apoyar en el manejo del brote del dengue. Salas recomend贸 a la poblaci贸n de esa regi贸n usar ropa de manga larga y pantalones largos, adem谩s 聽sugiri贸 utilizar 聽repelentes y 聽mosquiteros en la noche. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario