Deslizamiento: unas 80 familias pueden retornar a sus viviendas

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear Al menos 80 familias que fueron evacuadas 聽por el deslizamiento San Jorge-Kantutani ya recibieron los 聽memorandos para retornar a sus casas. La Subalcald铆a Cotahuma 聽inform贸 聽ayer 聽que hasta el viernes se entregar谩n el resto de las autorizaciones. "En un primer momento hemos entregado 聽39 memorandos del sector 14 de Septiembre (...). En el campamento Libertad dimos 聽36 autorizaciones para que puedan retornar a sus casas", declar贸 ayer 聽el Subalcalde Jos茅 Quiroga, 聽respecto 聽a la primera y segunda fase de instalaci贸n del 聽alcantarillado. Ayer al mediod铆a, el secretario general de la Junta de Vecinos Inmaculada Concepci贸n, Crist贸bal Chipana, inform贸 que recibieron otros 13 memorandos y ya suman 聽un total de 聽88. "Nos trajeron la lista de las personas que puedan retornar a sus casas", cont贸 el dirigente. La instalaci贸n del alcantarillado de la fase tres para Valle Concepci贸n, la parte alta del deslizamiento, est谩 a cargo de la Alcald铆a con la supervisi贸n de Epsas. Este trabajo tiene un 98% de avance. Se espera que 聽entre hoy y ma帽ana se realicen 聽las pruebas de 聽funcionamiento. Quiroga espera que el pr贸ximo 聽viernes se concrete la entrega de 聽autorizaciones de retorno al resto de las familias evacuadas. "Para la siguiente semana se quedar铆an las personas que realmente perdieron todo y no tienen d贸nde ir. 聽Ante esa 聽situaci贸n estamos obligados a reorganizarnos en cada campamento para mejorar las condiciones de vida de los vecinos considerando que el fr铆o est谩 muy 聽fuerte", afirm贸 el subalcalde. Indic贸 que 聽analizan la instalaci贸n de casas 聽prefabricadas para que vivan 聽las personas damnificadas que esperan 聽 la construcci贸n de 聽los departamentos ofrecidos por el Gobierno. La Alcald铆a puso a disposici贸n 聽terrenos en Ovejuyo. La autoridad departamental no precis贸 cu谩ntas personas se quedar谩n en los campamentos. "No tenemos el dato exacto del n煤mero de familias. No s贸lo son propietarios, sino anticresistas e inquilinos", a帽adi贸. La seguridad del campamento y de 聽las 聽casas evacuadas fue retirada. Por esta raz贸n y durante las noches, los vecinos se organizaron en grupos 聽para vigilar que personas sospechosas no intenten robar en los campamentos. Seg煤n Chipana, 聽los uniformados fueron retirados porque 聽estaban en una revista 聽hace dos semanas y desde entonces ya no retornaron al lugar. 聽"Creo que 聽todav铆a 聽no terminaron dicha actividad (...). Como vecinos nos reunimos en grupos y nos encargamos de cuidar las casas porque es peligroso", concluy贸. 聽 130 propietarios lo 聽perdieron todo Registro En el deslizamiento en 聽San Jorge-Kantutani, 130 propietarios perdieron sus inmuebles el pasado 30 de abril, seg煤n las 聽listas publicadas de 聽la 聽Alcald铆a de La 聽Paz. Este informe 聽 identific贸 tambi茅n 聽a 聽 聽 otras 112 familias que viv铆an en alquiler o anticr茅tico en el 聽sector afectado.

En el deslizamiento en 聽San Jorge-Kantutani, 130 propietarios perdieron sus inmuebles el pasado 30 de abril, seg煤n las 聽listas publicadas de 聽la 聽Alcald铆a de La 聽Paz. Este informe 聽 identific贸 tambi茅n 聽a 聽 聽 otras 112 familias que viv铆an en alquiler o anticr茅tico en el 聽sector afectado. Propuesta El Gobierno 聽plante贸 dos caminos de soluci贸n . Por un lado, 聽uno dedicado a los propietarios con la entrega de departamentos concluidos en los municipios de El Alto 聽y 聽Mecapaca. Por otro lado, la construcci贸n de nuevos bloques de casas a quienes viv铆an en alquiler o anticr茅tico. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario