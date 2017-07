Detención domiciliaria: Condori sale en hombros

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear El presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de Achacachi, Esnor Condori, salió de las celdas del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) en hombros, en medio de centenares de vecinos que hicieron vigilia desde el martes.

El dirigente vecinal debía cumplir detención domiciliaria tras ser acusado de robo agravado, asesinato en grado de tentativa, asociación delictuosa y daño a los bienes del Estado por los hechos violentos que se produjeron en su municipio en febrero. Sin embargo, la decena de policías no logró contener a la multitud que lo esperaba y lo llevó cargado hasta la plaza Mayor de San Francisco.

"Ésta es la ciudad de Achacachi y es la verdadera víctima y clama justicia y respeto a sus derechos. Sin embargo, hemos sido acusados como delincuentes", afirmó Condori ante la multitud. El dirigente fue detenido el lunes luego de una entrevista en radio Fides. De inmediato, sus compañeros llamaron a un ampliado de emergencia en el que resolvieron el paro cívico y el martes centenares de vecinos arribaron a La Paz. Este numeroso grupo instaló una vigilia que no se retiró hasta anoche cuando salió Esnor Condori.

El dirigente afirmó que ayudarán en las investigaciones que realice la Fiscalía "siempre que sea con base en la justicia y verdad". Ellos acusan al alcalde Édgar Ramos de malos manejos y corrupción y piden su renuncia.

"Para Achacachi, Ramos ya no es el alcalde porque perdió legitimidad aunque tenga algo de legalidad. Desde que empezó el conflicto (en febrero) no llega a Achacachi, y no pisa el gobierno municipal", dijo. Además, ratificó su rechazo a la parada militar que se hará en Kjasina. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario