Docentes: Refundar UPEA es una provocación

El secretario ejecutivo de la Federación de Docentes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), Salvador Quispe, descartó este lunes la posibilidad de refundar esa casa superior de estudios y calificó de antojadiza la propuesta que lanzó el presidente Evo Morales. "Estamos molestos por algunos comentarios que se hace de manera muy antojadiza, parece que no se conocen los procedimientos legales pertinentes en base a la Constitución Política del Estado y al Estatuto del Sistema Universitario boliviano y lo que nos preocupa es que se tengan que hablar de cosas totalmente irreales en cuanto a nuestra universidad", declaró entrevistado por Erbol. Dijo que les preocupa también que algunos ministros y viceministros que quieran proceder de esa forma, porque no solamente se han pedido auditorías sobre la UPEA, cuando en otras instituciones del Estado como el Fondioc y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, tienen grandes problemas y ni siquiera le hicieron auditorías. "Que pena, así se maneja nuestro país por personas que no conocen de manera real y verdadera y se hacen comentarios muy antojadizos", indicó. Considera que la idea del presidente pudo tratarse de un lapsus línguae que se constituye en una provocación al pueblo. "No sé a quién está invitando a tomar la universidad y nos preocupa que algunos ministros quieren de manera intransigente proceder de esta forma". El rector de la UPEA, Ricardo Nogales manifestó que no se puede hablar "así por así (plantear la refundación)" porque existe la Constitución Política del Estado y las leyes respecto a la autonomía, por tanto, no podría ni siquiera en ser puesta en consideración, porque se estaría hablando de violar las leyes. Sin embargo sostuvo que será motivo de análisis entre docentes y estudiantes que asumirán una posición y la comunicarán en una conferencia de prensa. CONTRALORIA DETECTA 35 IRREGULARIDADES Una auditoría realizada en 2014 por la Contraloría General del Estado a la Universidad Pública de El Alto (UPEA) identificó 35 irregularidades, entre ellas, fondos de avance desembolsados sin descargo, venta de valores utilizados en gastos varios, anticipos otorgados en bienes y servicios que no fueron recuperados, incorrecta supervisión y ejecución de obras, falta de evidencia documental en la otorgación de becas, comprobantes de contabilidad sin suficiente respaldo, informaron fuentes institucionales. El ministro de Economía, Mario Guillén, dijo que se hizo conocer todas esas observaciones a las autoridades de la UPEA, en la reunión que se desarrolló en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). "Quedamos en que vamos a seguir en el diálogo, pero todo debate en el ámbito económico tiene que ser con auditorías, porque nos preocupan las observaciones que ha tenido la Contraloría en 2014", dijo Guillén. Guillén remarcó que esas observaciones preocupan tomando en cuenta que muchas de ellas no fueron subsanadas; además, dijo que se debe analizar lo que pasó con las auditorías internas de 2015, 2016 y 2017.