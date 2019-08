El Carpool cobra vida en la zona Sur ante el abuso de los choferes

Fotografia: P√°gina Siete Agrandar la foto + Twittear "Camino: Irpavi, Alto Obrajes, Miraflores. Sin costo. ¬ŅAlguien necesita? Estamos en la avenida Fuerza Naval", escrib√≠a ayer en la ma√Īana Karen Ayala en la p√°gina de Facebook ¬†¬†¬†Carpoolers La Paz. Dos horas despu√©s, √©ste era un nuevo comentario: ¬†"¬°Hermoso ayudar a la gente! Logramos jalar a siete personas, insto a todos a hacer lo mismo". Igual que Karen, decenas de vecinos de la zona Sur que cuentan con un veh√≠culo comenzaron a ¬†publicar desde el lunes este tipo de mensajes, ofreciendo transporte gratuito para la gente que tiene su misma ruta, ya sea al trabajo a la universidad o cualquier otro destino. Para identificarse pegan un papel blanco a un costado del parabrisas de su coche. Se trata del Carpool, un sistema de transporte compartido muy com√ļn en muchos pa√≠ses del mundo ¬†como ¬†pr√°ctica de responsabilidad con el medioambiente. ¬†Su objetivo ¬†es reducir la cantidad de veh√≠culos en las carreteras y, por tanto, la emisi√≥n del di√≥xido de carbono. Sin embargo, por detr√°s tiene otros ¬†fines, como el de unir o juntar ¬†a las personas que cada d√≠a tienen los mismos trayectos y ¬†poner en pr√°ctica la solidaridad. En la zona Sur de la ciudad de La Paz, la iniciativa surgi√≥ como un acto de protesta, ¬†impulsado por la delincuencial ¬†agresi√≥n que los choferes del transporte sindicalizado (minibuses y trufis) ejercieron el domingo contra vecinos de Achumani, ¬†en el af√°n de oponerse a que el bus PumaKatari llegue a esa zona. Carpool local es iniciativa ¬†del pace√Īo ¬†Rafael Vargas, quien vive en Monterrey, M√©xico, desde donde, el lunes, lanz√≥ en Facebook el ¬†Carpoolers La Paz, e inmediatamente comenz√≥ a sumar cientos de ¬†likes y, sobre todo "seguidores", que se pusieron en campa√Īa para poner en pr√°ctica la idea. "Estaba comentando en Facebook sobre las soluciones ¬†para el problema del transporte y form√© un grupo para conectar gente que est√© ¬†yendo de tal a cual lugar y ¬†de gente que est√© buscando ir a tal de cual lugar, y ¬°harto de locos! El grupo lo cre√© en la ma√Īana (del lunes) y en menos de 12 horas ¬†se unieron m√°s de 2.000 personas: unas buscando ayudar a la gente, llevarla de un lado a otro: otras buscando c√≥mo moverse de un lado a otro, sin subirse a un minib√ļs o un trufi. El grupo est√° activ√≠simo", contaba el lunes en la noche Rafael desde M√©xico. Ayer, hasta las 16:00, Carpoolers La Paz ya ten√≠a m√°s de 8.500 seguidores, un promedio de 300 personas por hora que est√°n dispuestas a transportar en sus veh√≠culos a otras para, de esa manera pac√≠fica, resistir ¬†la presi√≥n de los choferes, que ayer realizaron un nuevo paro con bloqueos. Pero la iniciativa tambi√©n salt√≥ al WhatsApp y ¬†vecinos ¬† de ¬† Calacoto, Achumani, Irpavi, Bolognia, Huantaqui, Koani y otras zonas comenzaron a crear su grupos de ¬†Carpool. ¬ŅTiene alg√ļn costo? Rafael Vargas ¬†dice que muchas personas lo hicieron de manera gratuita, pero lo ideal es que este gesto de solidaridad sea retribuido, compartiendo el gasto de la gasolina, por ejemplo, para que sea sostenible. ¬ŅLa seguridad? "Los pace√Īos son desconfiados, pero este tipo de plataformas funcionan, en M√©xico, por ejemplo. Cuentan con un sistema de puntaci√≥n que ayuda a dar credibilidad. Si trabaja un poco la gente comenzar√° a confiar", responde Rafael. Este pace√Īo ingeniero electr√≥nico ¬†vive y trabaja hace cuatro a√Īos en Monterrey, la capital de la tecnolog√≠a de M√©xico, pero nunca termina de irse. "Siempre estoy pensando en La Paz. Cuando veo alguna soluci√≥n para alg√ļn problema, siempre pienso c√≥mo aplicarlo en mi ciudad. Soy ¬†ch'ukuta y ya no puedo m√°s de ch'ukuta; hace cinco a√Īos que me fui pero mi mirada, mi coraz√≥n est√°n all√°", expresa. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario