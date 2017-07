Equipos de VIH no se instalan tras 90 días de su llegada

Agrandar la foto + Twittear La Red Nacional de Personas con VIH (REDBOL) está en emergencia. Exige la instalación de los equipos GenXpert, que llegaron hace tres meses al país, y aunque son necesarios para controlar el virus aún no han sido puestos en funcionamiento. Autoridades de Salud aseguran que siguen protocolos y que implementarán el equipamiento esta semana. Con fondos de donación, el país adquirió ocho equipos GenXpert para realizar las pruebas Cargas Virales. A este examen debe someterse toda persona que vive con VIH al menos dos veces al año para verificar el avance del virus en su organismo y el resultado del tratamiento. El análisis sirve también para diagnosticar si los bebés de madres con VIH han nacido con el mal. "La falta de pruebas de Carga Viral en todo el país ya ocasionó varias muertes de pacientes que esperaban ese resultado para saber qué tratamiento tomar”, dice REDBOL en una carta abierta en la que solicita a la ministra de Salud, Ariana Campero, "que de forma urgente agilice la instalación de los equipos GenXpert”. Es la segunda misiva que REDBOL envía a la máxima autoridad; la primera fue remitida el 26 de junio y no obtuvo respuesta. "Su silencio juega con vidas; hay cientos de personas que precisan esta prueba. Ya hay 800 muestras acumuladas sólo en el Inlasa de La Paz”, sostiene la presidenta de REDBOL, Gracia Violeta Ross. "No es solamente llevarlos y ponerlos donde uno quiere, tiene que haber la parte técnica que debe ser corroborada por nuestros laboratorios de referencia. No hemos tenido retraso, queremos hacer el trabajo de forma seria”, asegura el director general de Servicios de Salud del ministerio del área, Rodolfo Rocabado. La prueba "fundamental”

Los ocho equipos GenXpert llegaron a Bolivia en marzo por donación del Fondo Global Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Estos laboratorios permiten determinar la Carga Viral del VIH en el organismo de las personas seropositivas, que siguen tratamiento con medicamentos antirretrovirales. "Es una prueba rápida que se realiza a partir de la toma de sangre. Calcula el número de copias del VIH en la sangre. Si el diagnóstico da indetectable es que la cantidad del virus es ínfima; sin embargo, en otros casos puede llegar hasta 500 mil copias; lo que implica la baja de defensas y una situación de sida”, explica Ross, El análisis de Carga Viral también se usa para evaluar la adherencia -es decir, el cumplimiento en la toma de medicamentos- del paciente y para establecer si presenta resistencia a tratamiento. "Hay quienes dejan su medicación, no sólo por efectos secundarios que les puede producir; sino -y en alto número- debido a la depresión. No es fácil recibir el diagnóstico y es un proceso encarar la enfermedad y vivir con ella”, dice Violeta, antropóloga y pionera del activismo desde el año 2000 cuando fue una de las fundadoras de REDBOL.

Hace más: el examen permite determinar si hubo o no transmisión del VIH en niños nacidos de mujeres que son seropositivas. "En este caso, el resultado es especialmente necesario porque evita que las mamás tengan q ue esperar meses de zozobra hasta saber con seguridad si sus niños han nacido con VIH; porque al principio siempre salen positivos aunque no lo sean”, apunta Virginia Hilaquita, representante de la región andina de REDBOL. Modernos equipos de donación Actualmente las pruebas de Carga Viral se realizan en tres laboratorios de referencia nacional: Inlasa de La Paz, Labimed de Cochabamba y Cenetrop de Santa Cruz. Allí se envían las muestras de todo el país. Cuando se pongan en funcionamiento los modernos equipos de GenXpert se descentralizará la cobertura que es altamente demandada considerando que, según los últimos datos del Programa Nacional de VIH, hay 17.000 pacientes registrados y que cada uno debe someterse a al menos dos de estas pruebas al año. "Ahora hay que esperar los resultados hasta por tres meses y estando en las capitales. Para los compañeros del interior es más difícil porque tienen que enviar sus pruebas que muchas veces se pierden o se malogran”, comenta Jhenny R., miembro de REDBOL. "Los GenXpert nos van a permitir hacer más pruebas”, dice el director de Servicios de Salud, y recalca que el pasado viernes ya se impartió la circular para la instalación de los laboratorios: "Estamos implementando uno en la regional de El Alto y uno en los Cedevir (Centro Departamental de Vigilancia Referencial) de Oruro, Chuquisaca, Potosí y Tarija y tres en Santa Cruz -dos en la capital y uno en Montero- porque es el departamento que concentra el mayor número de casos”. La autoridad nacional recalca el gran aporte que significarán los equipos para la población que vive con VIH. "Su implementación permitirá bajar costos de la prueba de 490 bolivianos, que se paga ahora, a 125 bolivianos. Este costo lo paga el ministerio y no los pacientes, que para ellos es gratuto”. Y hasta aquí todos de acuerdo con la utilidad de los laboratorios, pero ¿por qué no operan aún?

"A la fecha, la instalación de estos equipos solamente requiere la anuencia por parte de la Ministra”, asegura la REDBOL. "Es preciso trabajar con responsabilidad y cumplir todos los pasos. Los equipos ya estarán la siguiente semana”, dice el director de Servicios de Salud, Rocabado. Hasta que ello pase, las personas que viven con VIH estarán en alerta. "Se trata de muertes que pueden evitarse”, dice su representante. Testimonios

Jhenny Q., miembro de la REDBOL de El Alto "Precisaba saber si mi bebé tenía VIH". Para las mujeres que vivimos con VIH el mayor reto es animarnos a tener hijos por el riesgo de contagiarles del virus en el nacimiento. Cuando yo me embaracé, muchos, incluso médicos y enfermeras, me reprocharon y hasta me llamaron irresponsable. Cuando tuve a mi hijito, que ahora tiene cuatro años, mi principal preocupación era saber si le había transmitido el VIH. Lo malo es que durante los primeros 18 meses el resultado de la prueba en la wawita siempre va a ser positiva, por las defensas de la madre, aunque no necesariamente tenga VIH. Por eso era tan importante para mí que se le haga la prueba de Carga Viral que es la que realmente te dice como está el bebé. Esos años no había estos equipos modernos y tuve que esperar como dos meses pero finalmente pude verificar que mi hijito está sanito y sólo espero que ahora sea muy feliz. Andrea H, miembro de la REDBOL "Es indetectable, pero el VIH está".

Para las personas que vivimos con el VIH es fundamental hacernos la prueba de Carga Viral al menos dos veces al año. No es fácil porque hay muchas pruebas esperando durante semanas en Inlasa, si estás en La Paz. Este examen mide la cantidad de virus que está presente en la sangre. Los niveles pueden llegar hasta cifras altísimas lo que es muy peligroso. Cuando el resultado es indetectable quiere decir que la cantidad del virus es muy pequeña pero eso no significa que no esté. En los últimos meses, mi resultado fue indetectable. Eso es para mí una alegría, pero no pierdo de vista la responsabilidad que tengo de tomar mis medicinas y cuidarme en todo momento. Cuando me enteré que era seropositiva, hace 15 años, lloré mucho. Ahora sé que es posible vivir bien con VIH si uno se cuida a sí mismo.

Rocabado: "No se trata de instalar por instalar los equipos”

El director de Servicios de Salud del ministerio del área, Rodolfo Rocabado, aseguró que el viernes ya se impartió la instructiva para la instalación de los equipos GenXpert. Ante las denuncias de las personas con VIH dice que "no hay retraso, estamos en el cronograma”. "El hecho es que no se ha tardado en la instalación de los equipos. La nota conceptual del plan de dotación de 2015 establece que estos equipos deberían ser implementados hasta el primer semestre de esta gestión. Estamos en el séptimo mes y ya los estamos implementando, tomando en cuenta todos los cuidados que hay que tener”, asegura. Explica que "no se puede implementar por implementar” y que para ello el Ministerio precisaba la autorización de la OMS/ OPS "Se debe ser serios como ministerio y tomar todos esos recaudos y lo estamos haciendo de acuerdo a lo previsto en la nota conceptual del 2015 del Fondo Global”. Sobre el prejuicio que signficó el atraso de tres meses que denuncia REDBOL, Rocabado responde: "REDBOL tiene una información y nosotros otra. Han podido llegar al país estos equipos pero no olvidemos que el ministerio de Salud debe recibirlos oficialmente de parte de la cooperación. A partir de allí nosotros tenemos todo programado y ya se ha puesto en marcha”, explica. Recalca la importancia de los equipos que se insatalarán en siete departamentos permitiendo descentralizar la cobertura: "Las pruebas que permiten hacer son importantes para ver cómo los pacientes con VIH están respondiendo al tratamiento. Se quiere dar respuesta a casos importantes, por ejemplo tenemos recién nacidos, embarazadas que requieren de forma urgente”. Ante esa afirmación que coincide con los reclamos de REDBOL, la autoridad recalca que para la instalación de estos equipos hay que seguir un protocolo "Hay que tomar los recaudos, ver la parte de logística, del funcionamiento y ver la cantidad de personas más necesitadas. Así se ha venido trabajando. No hemos tenido retrasos sino hemos querido hacer el trabajo de forma seria”, asegura. Rocabado anuncia que en cuanto estén listos los laboratorios comenzarán a trabajar "sin ningún acto”. " La siguiente (ésta) semana ya estarán funcionando. No queremos hacer un acto sino que la población se beneficie”.



Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario