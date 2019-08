Escoltado por vecinos, el PumaKatari inaugurÃ³ la ruta Achumani-San Pedro

Fotografia: La R Agrandar la foto + Twittear Apedreado y en medio de gases, un PumaKatari que transita por la calle 52 de Achumani rumbo a San Pedro es se√Īal de victoria. Y as√≠ lo celebran ¬†cientos de vecinos que lograron superar puntos de bloqueo instalados por los choferes de minibuses. Pese a que √©stos les lanzaron piedras y ¬†hubo golpes y palazos, al final los ¬†pace√Īos festejaron ¬†por¬†¬†¬†que la nueva ruta fue inaugurada. El plan para ayer era que una caravana de los buses ediles salga a las 8:00 de ¬†Kellumani hasta la plaza Sucre de San Pedro, donde habr√≠a un acto oficial, previsto para las 10:00. Sin embargo, en la madrugada, los transportistas ya hab√≠an instalado varios puntos de bloqueo en la zona Sur: en las calles 8 y ¬†21 de Calacoto, adem√°s de otros en Achumani. Cuando los vecinos salieron a resguardar las v√≠as, a las 6:00, √©stas ya estaban llenas de minibuses estacionados. Los choferes anunciaban amenazantes con palos que no dejar√≠an pasar al transporte p√ļblico municipal. Muchos incluso desde la v√≠spera asustaban a los vecinos. A las 7:30, los bloqueos hab√≠an provocado congesti√≥n vehicular en la ciudad de La Paz. Llegar del centro al sur tomaba horas. "Mire c√≥mo son de agresivos los minibuseros, ¬†borrachos y con palos. Nosotros no vamos a permitirles. Es un mal servicio, son sucios y no son c√≥modos. Por eso nos hemos organizado y queremos que pase el Puma", coment√≥ la vecina Martha Silva. Frente ¬†al complejo The Stronguest, en la 35 de Achumani, hab√≠a m√°s de un ¬†centenar de personas, choferes y vecinos discut√≠an a gritos. "¬°V√°yanse!", gritaba la gente ¬†a los transportistas. Ellos respond√≠an: "¬°El pueblo unido, jam√°s ser√° vencido!". Cuando un veh√≠culo particular quer√≠a pasar, los vecinos hac√≠an una cadena tom√°ndose de las manos. Pero cuando lleg√≥ un coche con la banda de m√ļsicos para la inauguraci√≥n de la ruta, los choferes lo detuvieron golpeando el veh√≠culo. Entonces las discusiones se tornaron m√°s violentas. "¬°¬ŅD√≥nde est√° la Polic√≠a?!", gritaban las personas y desde las casas llamaban a la Polic√≠a. ¬† As√≠ lleg√≥ ¬†una camioneta. Los vecinos exigieron a los efectivos que no los dejen solos. Para las 8:00, lleg√≥ m√°s resguardo policial. En motos, los oficiales iban a los puntos de conflicto. En la calle 51A estaba uno de los bloqueos m√°s contundentes, incluso para los transe√ļntes. La Polic√≠a no estaba ¬†en el lugar. Los choferes hab√≠an tirado los contenedores de basura y les prendieron fuego; adem√°s, agruparon rocas. "¬°Yo soy vecino, tengo derecho a pasar y voy a pasar!", desafi√≥ enojado ¬†Javier Mart√≠nez, portando la bandera del departamento de La Paz avanz√≥ animando al grupo: "¬°Nosotros pagamos a los choferes y, si quieren competir con el Puma, que mejoren su servicio!". Con determinaci√≥n, ¬†lograron superar ese punto de bloqueo. "¬°Desde ma√Īana nadie va a tomar m√°s minibuses! ¬°No m√°s!", advert√≠an. Limpiaban la v√≠a, al pasar. Pero a los pocos pasos, se encontraron con el grupo m√°s ¬†violento: "las bases", como los choferes les llamaban. Bajaban la calle corriendo y golpeando con palos a todo aquel que se les pon√≠a en frente. Desde los lugares ¬†altos lanzaban piedras. Los vecinos retrocedieron asustados, corr√≠an cubri√©ndose la cabeza. Los agresores destruyeron un veh√≠culo del canal 4 (RTP), abollaron los autos particulares, incluso rajaron el vidrio de un minib√ļs estacionado. Al menos tres personas resultaron heridas por el impacto de las rocas. "Todos estos est√°n ebrios y por eso han lanzado las piedras. Ahora mi hijo est√° desangr√°ndose", cont√≥ Carola Gonzales, mientras auxiliaba al joven herido, Rodrigo Gamarra. Un a roca le abri√≥ una herida en la cabeza. Se lo llevaron a una cl√≠nica cercana. Deb√≠an ser atendidos con urgencia. Entonces llegaron ¬†oficiales de la Unidad T√°ctica de Operaciones Policiales (UTOP), detuvieron a un miembro del grupo de bloqueadores. Para proteger a los vecinos se pusieron frente a ellos. "Estamos evitando enfrentamiento entre vecinos y transportistas porque no es el √ļnico punto de bloqueo, si nos movemos, habr√° m√°s conflictos", dijo el ¬†comandante de esa unidad policial. El grupo de bloqueadores que arrojaban las piedras estaba dividido en dos. Uno de ellos en ¬†la esquina de la calle 52, al lado de una fogata ¬†y otro en el cerro. Sorpresivamente, la Polic√≠a us√≥ gases para desconcentrarlos. Eso provoc√≥ que algunos vecinos -los m√°s vulnerables, como ni√Īos y personas adultas- dejen la manifestaci√≥n, pero la resistencia de otros era a√ļn significativa y avanzaba pese a los gases. Su objetivo era despejar la v√≠a. Las rocas que lanzaban los choferes desde el cerro eran la mayor amenaza. As√≠ que un grupo de j√≥venes vecinos decidieron enfrentarlos, subieron y despejaron el √°rea. Con el resguardo policial, libres de la amenaza de piedras la caravana de vecinos super√≥ el punto de bloqueo. A las 12:00, ¬†una mujer ¬†grit√≥: "¬°El Puma!", lo se√Īal√≥, los otros vecinos voltearon a ver y era el primer bus que sal√≠a de la humareda. La gente ¬†aplaudi√≥ y celebr√≥ con gritos y bailes. El bus BA-142 ¬†fue el primero de la nueva ruta Achumani-San Pedro del PumaKatari. Fue apedreado en su primer viaje. Le siguieron otros cinco buses. Llegaron con escolta ciudadana, todos llegaron a la plaza Bolivia, a las 15:30. 