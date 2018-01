Esposas de policías se suman a la lucha contra el Código Penal

Fotografia: DANIEL JAMES / LOS TIEMPOS Agrandar la foto + Twittear La Asociación Nacional de Esposas de Suboficiales, Clases y Policías (Anessclapol) anunció ayer sumarse a las movilizaciones que exigen la abrogación del Nuevo Código del Sistema Penal Boliviano, por considerar que hay varios artículos que coartan derechos humanos de sus esposos. "Estamos presionados por las bases, nos han mandado a pelear, hay que luchar contra el nuevo Código de Sistema Penal. Vamos a ser parte del pueblo, vamos a pelear con nuestro pueblo", dijo en rueda de prensa la presidenta de Anessclapol Cochabamba, Ruth Nina. Según la dirigente, no se anunciarán las medidas "por estrategia", además de que sus esposos se ven impedidos de realizar movilizaciones, debido a que se hallan "amordazados" por la ley 101. "Pero aquí estamos las mujeres, porque ese es el mandato de la Constitución, estamos las esposas, hijas y viudas para defender los derechos humanos", dijo en una conferencia en la que se leyó una resolución con siete demandas al Gobierno. La séptima de esas demandas apunta a la abrogación del nuevo código. Según Nina, el principal artículo observado por el sector es el 301, referido a las faltas de los efectivos policiales, y donde se establecen penas de entre uno y siete años de cárcel para aquel policía que incurra en insubordinación o amotinamiento. Con esta medida, según Nina, los policías quedarán criminalizados si incurren en alguna demanda laboral. También se contempla penas de entre 11 y 20 años de prisión si se les escapa un reo en custodia. La dirigente dijo que también se analizan los artículos 394 y 390, que, aparentemente, restan atribuciones a la Policía. DOTACIÓN DE EQUIPOS Y NIVELACIÓN DE SALARIOS La dirigente mencionó también como otra demanda la modificación de la Ley 101, acordada ya hace 10 años. Entre otras demandas está la eliminación de turnos de 24 horas, la provisión de equipos de defensa personal y de infraestructura policial. También reclaman la nivelación de sueldos, la regularización de subsidio de lactancia y redistribución de alimentos secos. COB LLAMA A PARO Y DICE QUE GOBIERNO SUBESTIMA ANF La Central Obrera Boliviana (COB), el Comité Nacional de Defensa de la Democracia y la Coordinadora Nacional por la Defensa de las Libertades Democráticas cumplirán el paro de 72 horas y las marchas previstas para hoy y mañana exigiendo la abrogación del Código del Sistema Penal. "La COB y el Conade están coordinando con las coordinadoras y comités del país el paro y las marchas. El Gobierno está subestimando estas marchas, pero será perjudicado políticamente porque la población en su conjunto se está movilizando", declaró el ejecutivo de la COB, Guido Mitma. El dirigente dijo que desde la pasada semana se cumple un "paro escalonado" de 24, 48 y ahora 72 horas con movilizaciones. Para hoy se ha previsto una marcha que empezará en la Estación Central de La Paz y bajará hacia el centro de la ciudad. Mañana, el punto de encuentro será en el Polifuncional de El Alto desde donde también descenderán a la Hoyada. Ayer, vecinos de la zona sur se movilizaron en Achumani pidiendo también respeto al 21F. VICEPRESIDENTE CRITICA A "CLASE MEDIA DECADENTE" El vicepresidente del Estado Álvaro García Linera deslegitimó ayer las movilizaciones contra el nuevo Código de Sistema Penal y las atribuyó a "satélites apolíticos" utilizados por partidos de derecha y la "asonada de una clase media decadente". En un artículo publicado en el diario paceño La Razón, García Linera dijo que estos partidos sufren de una "devaluación social" y que carecen de capacidad de convocar a adherentes por sí mismos. El Vicepresidente afirma en su artículo que en los últimos meses ha surgido un fenómeno sociológico vinculado a la proliferación de procesos de autorrepresentación de segmentos y fracciones de clases medias urbanas tradicionales. "A través de colectivos ciudadanos y por medio de gremios médicos, han visibilizado un malestar social claramente antigubernamental expresado en marchas, movilizaciones, huelgas, estribillos y consignas". Según el Vicepresidente estos colectivos tienen una ideología conservadora y racista que se demuestra en las expresiones que usan en sus movilizaciones. FERRIER: NO ES EL CÓDIGO; TEMEN REELECCIÓN DE EVO ANF El gobernador de Beni, Alex Ferrier (MAS), afirmó ayer que las movilizaciones contra el Código del Sistema Penal son una excusa, porque en realidad los "corruptos" de la anterior gestión "están muertos de miedo" por la repostulación del presidente Evo Morales. "¿Que nos vienen con el código? No les interesa. Están es muertos de miedo con la repostulación de Evo el 2020", dijo. Ferrier acusó a exfuncionarios de la anterior gestión de la Gobernación de rechazar y pedir la abrogación de la norma penal.