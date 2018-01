Fallece mujer que fue gasificada por la Policía en Puerto Pailas

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear Rosaly Bello Canido, la mujer de 60 años que fue víctima de la gasificación policial en el violento desbloqueo al sector de salud en la localidad de Puerto Pailas en Santa Cruz, falleció hoy a las 09:30 en el hospital Japonés, reportó El Deber. El 28 de diciembre, Bello fue internada en el hospital Japonés, luego de una fuerte caída que sufrió producto de la gasificación policial. El infortunio le provocó un derrame cerebral y estuvo en estado crítico desde entonces. De acuerdo con su esposo, Hipólito Gómez, Rosaly no quería salir de casa tras ver a policías y médicos enfrentados en plena carretera. Fue a llamar a su esposo para que no sufra ningún ataque y en ese lapso un gas lacrimógeno llegó hasta su patio trasero, intentó salvarse, pero se cayó golpeándose fuertemente la cabeza. Días atrás, en entrevista con ANF, Gómez confesó que no cuenta con suficientes recursos económicos para querellarse contra la Policía por su accionar y el daño que le causaron a su esposa, además le recordó al ministro de Gobierno, Carlos Romero, que no son políticos, por el contrario son gente humilde y que no está relacionada con el conflicto de los médicos. El 27 y 28 de diciembre hubo un fuerte choque entre médicos y policías en Puerto Pailas, donde los primeros bloqueaban la carretera que conecta a Santa Cruz con el departamento de Beni. La gasificación dejó el saldo de varios heridos y también niños afectados por los gases, entre ellos un bebé.

