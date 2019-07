Falta de botaderos genera propagaciÃ³n de vectores en los Yungas

Fotografia: Esther Mamani / P谩gina Siete Agrandar la foto + Twittear El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz alerta que la falta de botaderos y rellenos sanitarios, adem谩s de la ausencia de tratamiento de la basura, causan la proliferaci贸n de vectores que transmiten enfermedades en los Yungas y el norte pace帽o. Seg煤n las autoridades, esta situaci贸n 聽genera un riesgo 聽para la salud p煤blica en esas 聽localidades. El reciente brote a causa del Arenavirus en Caranavi, que dej贸 dos fallecidos, evidenci贸 la situaci贸n 聽del municipio, donde 聽la basura invade hasta las orillas de los r铆os, seg煤n fotograf铆as. 聽





"El gran problema siempre ha sido el manejo de la basura, es insuficiente y en algunos lugares es deficiente, eso también genera un  riesgo a la salud pública", dijo ayer  el jefe de Epidemiología del Sedes La Paz, René Barrientos.  Reiteró que  el precario manejo de los desechos es un problema  en  los municipios del norte paceño. "Conversaremos con los municipios y  veremos  la posibilidad de que no exista basura en el medio. Depende mucho de la comunidad; si la población  ayuda, los resultados serán buenos para  la salud de los mismos ciudadanos", dijo   ayer la autoridad en conferencia de prensa. Barrientos  adelantó que se coordinará con  la Alcaldía de Caranavi  y  las Fuerzas Armadas para realizar una limpieza generalizada. "Esperemos  conciliar con ellos y hacer una actividad grande, no sólo por esto que se ha presentado (el brote del Arenavirus), sino también  para dar certidumbre a la gente por las condiciones, el medio y donde uno  habita. Esto tiene que estar lo más saneado posible, para evitar cualquier evento adverso", destacó. Desde la última semana de junio, ciudadanos de varios municipios del norte paceño denunciaron  en redes sociales el mal manejo de la basura.  Contaron que los residuos se  depositan  a cielo abierto, a orillas del  río, y  poco a poco se mezclan con el agua. Sobre esta situación, Ramón Cordero, director técnico del Sedes La Paz, explicó que el clima, sumado a las malas condiciones del manejo en la basura, pueden ser determinantes en la proliferación de  vectores, como roedores que transmiten el Arenavirus. "Tenemos competencias desde la atención y  prevención; sin embargo,  los factores determinantes son la educación y cultura. No tenemos  hábito de administración de desechos, esto tiene que hacerse una rutina", sostuvo Cordero. Aclaró que también es tarea de la población adoptar buenos hábitos para el correcto manejo  de la basura. Según fotografías y videos, en Caranavi se instalan  botaderos  en  terrenos baldíos. "La basura en Caranavi es un monstruo que se descontrola. Con estas imágenes,  la junta de vecinos implora que las autoridades nacionales, de la Gobernación y su municipio actúen de una vez", reclama un usuario en  redes sociales. "El personal  en  Caranavi  maneja muy bien este tema (de prevención), junto con el gobierno municipal, pero la respuesta no es la que queremos; no siempre nos atienden de acuerdo a las necesidades. No sólo es el problema del Arenavirus,  en este tipo de zonas es  frecuente  el registro de las  enfermedades tropicales  que tienen que ver con factores ambientales, pero también de educación", indicó Cordero. El director del Sedes recalcó que es importante la  limpieza en las casas.  "En manejo de desechos, estas zonas son húmedas, hay acumulación de aguas, no desaparece la basura,   requiere  un proceso", recalcó. Barrientos agregó que  la etapa de limpieza es  una  tarea de distintas instituciones. "El control de las enfermedades es un  trabajo multidisciplinario, en  la que interviene la  comunidad, las organizaciones sociales, las Fuerzas Armadas y el servicio de salud", sostuvo. El  21 de junio, desde Caranavi, el diputado Rafael Quispe reportó  en redes sociales cuál era a situación de esta población  con respecto al tratamiento de la basura. "El río principal del municipio de Caranavi se ha vuelto un botadero de basura. Las autoridades no dicen nada y la preocupación de los ciudadanos crece día a día", se lee en su cuenta de  Twitter. Ayer,  autoridades y organizaciones de Caranavi pidieron que el Colegio Médico de La Paz se disculpe por sugerir la declaratoria de  alerta sanitaria en este municipio por el brote del Arenavirus.