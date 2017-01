Fejuve: El Alto debe tener cuatro ministerios

Fotografia: Edwin Apaza - Erbol Agrandar la foto + Twittear La Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve) considera que esa ciudad debería tener al menos cuatro a cinco ministerios a su cargo en el nuevo gabinete de ministros, por la ciudad forjadora del proceso de cambio. El presidente vecinal, Sandro Ramírez, pidió al presidente Evo Morales tomar en cuenta a la gente de El Alto que tiene profesionales competentes para conducir un ministerio, pero dejó esa posibilidad en manos del Jefe de Estado esa posibilidad. "No es correcto que no seamos tomados en cuenta. Dónde se ha creado el proceso de cambio el 2003 cuando El Alto le dio una referencia política para el país. Para mí deberíamos tener mínimamente cuatro a cinco ministerios, pero respetamos la facultad del presidente", manifestó. Hizo referencia a que el Ministerio de Agua y Medio Ambiente debería corresponder a esa ciudad porque fue luchadora por la nacionalización del recurso hídrico para ambas orbes. Lamentó la forma en que salió la exministra Alejandro Moreira y considera que su intempestiva renuncia, es una admisión de culpa por la crisis del agua en La Paz y El Alto. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario