GAMLP: App que oferta servicio de transporte, no es legal ni segura

Fotografia: Página Siete Agrandar la foto + Twittear En un operativo que duró tres horas, desarrollado entre la avenida Arce y la plaza España, funcionarios de la Alcaldía de La Paz decomisaron cinco placas a vehículos particulares por transportar de forma "ilegal" a pasajeros gracias a la digital de la empresa Uber que, pese a lo citado, hoy continuará trabajando con total normalidad. "Los vehículos directamente no tenían ningún distintivo que los identificaba como taxi, se sancionó con 100 bolivianos a cada uno y el decomiso de sus placas", informó Luis Oliden, de la Secretaría Municipal de Movilidad de la Alcaldía paceña. Uber es una aplicación tecnológica que ofrece un servicio de transporte a los usuarios a través de un celular inteligente. Lo único que se necesita es tener un vehículo propio e inscribirse a Uber. El pasajero avisa por la aplicación que necesita ir a un lugar y el conductor que esté cerca se ofrece para hacer la carrera.

Voceros de Uber aclararon a este medio que el número de viajes realizados ayer gracias a esa aplicación es una cifra que no es pública en ninguna ciudad y no puede ser compartida.

"Uber es una empresa de tecnología, no de transporte. Buscamos ofrecer un modelo innovador de movilidad para La Paz, muy diferente a las categorías que hoy en día existen. La propuesta de Uber es lograr que los vehículos privados que ya circulan por la ciudad dejen de ser un problema y se conviertan en parte de la solución a la congestión, la polución y la escasez de espacio público", dijo el vocero. El secretario municipal de Movilidad de la Alcaldía paceña, Ramiro Burgos, afirmó que Uber no funciona legalmente en el municipio y que tampoco garantiza la seguridad de los usuarios, por lo que realizarán operativos sorpresa en la ciudad y sancionarán a los responsables.

"La Secretaría ha tomado la decisión de realizar los operativos y acciones que sean necesarias para sancionar como corresponde a quienes operen prestando un servicio que es irregular, ilegal y que no tiene la autorización de la autoridad en materia de transporte", aseguró el secretario municipal de Movilidad.