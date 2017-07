Agrandar la foto + Twittear Sectores de trabajadores y jubilados rechazaron el pago de 104 mil bolivianos que la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo dará mensualmente a cada uno de tres consultores por producto, y la Central Obrera Boliviana (COB) evaluará este tema en un ampliado hoy.

"Rechazamos y repudiamos que se estén pagando estos jugosos sueldos con dinero de los trabajadores”, señaló el secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Richard Callisaya.

El dirigente señaló que como FSTMB pedirán a las autoridades a cargo del Ministerio de Economía y de la Gestora Pública, reflexionen al respecto. Además, adelantó que enviaron una nota a la COB para que este tema pueda ser debatido con el resto de los sectores de trabajadores.

"Esperamos que nuestros compañeros nos acompañen en nuestra postura de rechazo contundente a los elevados sueldos que se están pagando en la actualidad”, subrayó Callisaya.

El domingo, Página Siete reveló que la Gestora Pública suscribió tres contratos por producto, cada uno por 2,5 millones de bolivianos y 24 meses de plazo, para la implementación del software y hardware, el diseño, consolidación de la gerencia de proyecto y otro para la consolidación del área de cobranzas.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Jubilados y Rentistas de Bolivia, Gróver Alejandro Gutiérrez, sostuvo que su sector se encuentra preocupado por este nivel de sueldos dentro de la Gestora y consideró que pagar 104 mil bolivianos a cada uno de los tres consultores es exagerado.

"Estamos muy molestos y preocupados por esto y consideramos que estos son sueldos exagerados, fuera de todo razonamiento y no puede ser que los aportes de los trabajadores sean tratados de esta forma”, dijo.

Alejandro recordó que a inicios de este año, el Gobierno anunció que se destinarían 150 millones de dólares de recursos de los fondos de pensiones a prestamos para el sector agropecuario y ahora se conoce que están entregando "jugosos” salarios a consultores con dinero de los trabajadores.

El secretario ejecutivo de la COB, Guido Mitma, expresó su descontento por los pagos de 104 mil bolivianos mensuales a los consultores contratados por la Gestora y anunció que el tema y otros relativos a la seguridad social se tratarán hoy en el ampliado que la COB llevará a cabo en Sucre. "El Gobierno al parecer va a seguir malgastando los recursos de todos los trabajadores. Lamentamos mucho conocer acerca de estos sueldos exorbitantes, por eso hoy vamos a escuchar lo que los diferentes sectores de los trabajadores tienen que decir al respecto”. explicó.

Tres contratos Aseguramiento La Gestora contrató un consultor por producto especializado para el diseño, implementación y consolidación de la gerencia de proyecto de aseguramiento, recaudación y prestaciones de la Gestora por un monto de Bs 2,5 millones por 24 meses.

La Gestora contrató un consultor por producto especializado para el diseño, implementación y consolidación de la gerencia de proyecto de aseguramiento, recaudación y prestaciones de la Gestora por un monto de Bs 2,5 millones por 24 meses. Cobranzas La Gestora también suscribió un contrato con otro consultor para el área de cobranzas para el diseño, implementación y consolidación de esa gerencia, también por Bs 2,5 millones.

La Gestora también suscribió un contrato con otro consultor para el área de cobranzas para el diseño, implementación y consolidación de esa gerencia, también por Bs 2,5 millones. Proyecto El tercer contrato es con un consultor por producto especializado para el diseño, implementación y consolidación de la gerencia de sistemas, por Bs 2,5 millones. Oposición pide transparentar información de proceso de selección El senador opositor Óscar Ortíz (UD) opinó que la Gestora Pública de la Seguridad Social a Largo Plazo debe transparentar la información relacionada con los tres contratos de 2,5 millones de bolivianos por cada una de tres consultorías suscritas.

Para el legislador, estos pagos son "llamativamente altos”, por lo que la institución mandada a administrar los recursos del Sistema Integral de Pensiones (SIP) debe hacer pública la identidad y credenciales de estos consultores. "La Gestora tendría que ser más transparente y aclarar cuál fue el procedimiento seguido para contratación de estos consultores, para la determinación de su remuneración y dar información acerca de los productos que éstos deben entregar”, dijo.

Agregó que extraña también que las consultorías se hubiesen otorgado a personas particulares y no así a empresas que cuentan con equipos multidisciplinarios.

"Tratándose de consultores individuales son contratos llamativamente altos, normalmente reservados para empresas especializadas que cuentan con un equipo grande de gente especializada, por lo que ahora hay que ver si se han seguido los procedimientos para justificar el monto de la remuneración que se les está pagando a estas personas ”, manifestó.

La Gestora justificó las contrataciones al amparo del Decreto Supremo 0181 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y a base del reglamento Específico de Bienes y Servicios (RE-SABS-EPNE) de la Gestora aprobado mediante Resolución de Directorio No 10/2016.

En julio de 2015, la Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno acordaron una reducción de los salarios de los ejecutivos de la Gestora.

Ortiz considera que los pagos de 104 mil bolivianos que recibirán los consultores mensualmente no contradicen este acuerdo, pero son remuneraciones que llaman la atención.