Gremiales alertan que chifas chinas dejaron de emitir facturas en La Paz

La Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia denunció que algunas chifas de propiedad de ciudadanos chinos que operan en la ciudad de La Paz, dejaron de emitir factura y extrañamente cambiaron de régimen general a un régimen simplificado siendo la misma actividad económica con la que antes emitían la boleta fiscal. La secretaria general Mercedes Quisbert informó que ayer lunes, durante una marcha de protesta sectorial recibieron la adhesión de los propietarios de restaurantes quienes expresaron su gran preocupación porque son víctimas de permanentes fiscalizaciones de Impuestos Nacionales, a diferencia de las chifas no son controladas por los funcionarios de la entidad recaudadora. Dijo que han proliferado chifas no solo en La Paz sino en todos los departamentos y las provincias, pero "estos señores no son tocados por Impuestos Nacionales, por el contrario son respetados. A ellos no les llaman la atención ni los clausuran", indicó durante una visita a Erbol. "Si usted va y pide factura le van a responder: 'qué es factura, yo no conozco; qué es NIT, yo no conozco, pregunten a su gobierno, nosotros tenemos convenios con el gobierno'. Eso es lo que hemos escuchado en un ampliado de diferentes sectores que venden comida rápida y emiten factura. ¿Por qué se les da a estos señores el privilegio de no emitir factura?", preguntó. Denunció que también está proliferando la apertura de cadena de tiendas de ropa y bisuterías chinas sin el control tributario correspondiente. Manifestó que es demasiado complejo lo que está pasando porque los chinos internan mercadería con tanta facilidad a diferencia de los comerciantes bolivianos que deben cubrir una serie de requisitos y trámites que dura hasta tres meses. Quisbert advirtió que su sector continuará con sus acciones de protesta ante la discriminación de la que son objeto en materia tributaria, poniendo en riesgo las fuentes de empleo de miles de trabajadores gremiales que se auto sustentan con las ventas diarias en menor escala.