Fotografia: david Flores / Los Tiempos Agrandar la foto + En el examen médico forense realizado ayer a Samuel Vallejos (27), quien falleció el pasado martes en Colomi en medio del enfrentamiento entre cocaleros y policías, se halló dentro la herida una canica, según informó ayer el comandante general de la Policía, Abel de la Barra. En medio de la consternación de los pobladores de Colomi por la muerte de Vallejos, el representante del Defensor del Pueblo, Nelson Cox, logró que la familia del fallecido permitiera la realización del examen en su propia casa, para ello viajó desde la ciudad un médico forense, el fiscal asignado al caso y el fiscal departamental, Óscar Vera, además del alcalde de ese municipio, Demetrio Pinto. Después de dos horas que duró la autopsia, el único que dio declaraciones fue Cox, quien aseguró que la muerte de Vallejos no fue causada por el proyectil de un arma de fuego. "Se ha comprobado que el fallecimiento se ha debido a un shock hipovolémico por una herida que no fue a consecuencia de una bala de arma de fuego, se ha descartado el uso de arma de fuego", señaló. En tanto, el comandante De la Barra, en una conferencia conjunta con el ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que la Policía no utilizó armas letales durante la intervención en Colomi. "Tampoco nosotros tenemos canicas como las que se ha encontrado en el cuerpo de este infortunado joven. Una canica, una bolita propia de algunos cazadores de esta región del Chapare, ingresado de una forma artesanal a través de un tubo galvanizado de cañería y algunos perdigones de pólvora de cuetillo que no causa daño pero puede impulsar un proyectil a unos 10 metros de distancia aproximadamente y, si está muy cerca, puede causar un daño", dijo. Esta información fue criticada por los colomeños y por sus dirigentes, quienes señalaron que no están de acuerdo con esa determinación. "Nosotros estamos descontentos, si ha salido en ese informe que no es una bala que destrozó el cuerpo nosotros no vamos a permitir mentiras, capaz que nos digan que nosotros nos hemos hecho ese asesinato", dijo el responsable de bloqueo de Colomi, Edgar Lino. Por su parte, el ministro Romero criticó que la dirigencia de los cocaleros hayan utilizado el fallecimiento de Vallejos para mentir a la población y hacer creer que se trata de uno productor. También indicó que el Ministerio de Gobierno se está apersonando al proceso penal para esclarecer el caso. CAPILLA ARDIENTE EN CARRETERA Ayer, Colomi amaneció con un silencio en las calles. Las escuelas, tiendas y mercados estaban cerrados, acatando el luto que determinaron las organizaciones sociales por la muerte de Samuel Vallejos, un hombre de 27 años que dejó en la orfandad a un niño de dos años y ocho meses, quien paseaba por el cuerpo inerte de su padre sin darse cuenta que él estaba allí en una mesa envuelto entre frazadas. Su hermano mayor, Edilberto Vallejos, señaló que Samuel trabajaba con él en su taller mecánico justamente donde los policías permanecieron haciendo vigilia por horas en el Cruce Prado. "Directamente lo han reprimido. ¡Perderse, perderse! Gritaban (los policías) y él ha escapado y ahí es donde lo han disparado", dijo. "Conmigo estaba hasta las 4 de la tarde y ya no lo he vuelto a ver. Los bloqueadores dicen que le han disparado, y se ha parado pero se ha vuelto a caer y los policías le han botado a un lado y ahí le han tapado con una calamina vieja", relató llorando. El padre, una persona de a tercera edad, dijo que no enterraría a su hijo hasta que se esclarezca su muerte. En tanto, ayer continuó el velorio pero esta vez en la carretera, donde se desarrolló el enfrentamiento.