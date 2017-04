Agrandar la foto + Twittear La Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) demandó ayer a la sociedad y al Gobierno boliviano que las elecciones judiciales que se realizarán el 22 de octubre "no sean manipuladas políticamente", y recordó que en la primera experiencia de 2011 advirtió sobre una serie de errores en el proceso, en el que el voto en blanco fue mayoritario, pero no fue escuchada. "Ojalá este proceso no sea un proceso políticamente manipulado y volvemos a insistir una vez más, la Conferencia Episcopal lo ha dicho varias veces: en un Estado democrático, la justicia tiene que ser independiente, todo lo que colabore a esa justicia, bienvenido, porque va a ser más sana nuestra democracia", afirmó el secretario general adjunto de la CEB, sacerdote José Fuentes. Aludió al primer evento desarrollado, en el que el pueblo emitió su opinión claramente y votó de forma mayoritaria en blanco, pero "que lamentablemente se tuvo en cuenta". Entonces, "todo lo que contribuya a la manipulación del proceso, evidentemente hará que nuestra democracia no sea sana y eso irá en perjuicio de todos", acotó el clérigo. Negociación en cero Pese a este llamado, ayer en horas de la tarde, el oficialismo y la oposición, con representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), sostuvieron un cuarto encuentro con el objetivo de definir y validar de mutuo acuerdo las modificaciones a las normas del Tribunal Constitucional, de los órganos Judicial y Electoral, sin arribar a un entendimiento. De acuerdo con el senador de Unidad Demócrata (UD), Edwin Rodríguez, las negociaciones se realizan en dos ámbitos el acordar las modificaciones a las leyes y el reglamento de preselección pero que, lamentablemente, no se acordó nada, por lo que se declaró un cuarto intermedio en las negociaciones hasta este viernes y reiniciar las conversaciones. "Nosotros proponemos que las elecciones se hagan en circunscripciones departamentales y en todos los casos que se elija a nueve para todos los casos, (Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional y Consejo de la Magistratura) por dos sencillas razones: primero, darle legitimidad y cercanía al pueblo, y mejorar los porcentajes de votación. Ellos proponen que no está bien y reducir en el Agroambiental y el Consejo, ahí discrepamos y hemos dejado en statu quo hasta el viernes", sostuvo. Respecto a la modificación al "reglamento de preselección", el senador opositor dio cuenta que la bancada oficialista impulsa que la "calificación y evaluación" sea realizada conjuntamente entre diputados y senadores de las comisiones de Constitución de las cámaras (en la que tienen mayoría) y los representantes del Sistema Universitario Boliviano. MASISTAS SUGERIRÁN A SUS "ASESORES" Las organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) sugerirán a sus asesores como postulantes a las elecciones del Órgano Judicial, porque muchos "trabajaron por el bien de la patria" y fueron "consecuentes", declaró el vicepresidente del MAS, Gerardo García, a la agencia ANF. "Justamente (a) nuestras organizaciones sociales se ha pedido que puedan ellos sugerir y recomendar (...), no estamos indicados para tomar decisiones. Seguramente el Legislativo tomará las decisiones. Pero sí a sugerir a algunos profesionales que sí han trabajado por el bien de su patria", afirmó. Añadió que existen varios profesionales en las organizaciones sociales departamentales que tienen un perfil para postular a los cargos del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional. "Sí hay en diferentes departamentos, hay muchos (profesionales), no podemos nombrarles, pero hay muchos que han trabajado consecuentemente y han demostrado su ética y su valor de trabajo en su profesión", añadió García. Aseguró que no se trata de un "cuoteo" porque sólo sugerirán nombres de sus profesionales, "no se está recomendando", dijo. PREVÉN TERMINAR REGLAMENTO ESTE MES El presidente del Senado, José Alberto Gonzáles, señaló que el nuevo reglamento que se diseña con representantes del Sistema Universitario deja de lado elementos que se consideraron para las elecciones de 2011. "Hay elementos que son diametralmente opuestos, algo que se había hecho, ese es el tema de la puntuación, elemento novedoso (ahora la calificación es) del 1 al 100. Otro elemento es la participación del sistema universitario en este proceso; anteriormente han sido procedimientos políticos. El rol de las universidades es fundamental asegurando que sea la meritocracia, la excelencia", indicó. Señaló que de esta forma se podrá garantizar que los candidatos que lleguen a las "papeletas de votación" sean los mejores, los que hayan obtenido una alta puntuación. Gonzales adelantó que hasta el 29 de este mes el "reglamento de preselección" ya tendría que estar publicado y proceder con un periodo de convocatoria.