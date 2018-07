Impulsan la creación de base de datos de personas desaparecidas

Agrandar la foto + Twittear La falta de información y coordinación entre instituciones con relación a casos de personas desaparecidas hace que las plataformas impulsen la creación de una base de datos que sirva como herramienta para modernizar la lucha contra flagelos sociales como la trata y tráfico de personas. En ese contexto, el Ministerio de Gobierno, la Policía y los colectivos ciudadanos se encuentran desarrollando una base de datos de casos a escala nacional, con los registros que tiene cada institución; sin embargo, la misma aún no tiene fecha oficial para su funcionamiento. El 30 de julio se estableció como el Día Mundial contra la Trata de Personas declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (NNUU). En Bolivia se registraron 563 casos de trata y tráfico de personas y delitos conexos, en 2017, según datos de la Fiscalía General del Estado, a través de su unidad para Víctimas de Atención Prioritaria (Fevap). Para el activista de la Fundación Boliviana de la Juventud, Humberto Parra, lo que desalienta a los familiares de las víctimas es el bajo índice de resolución de casos; la burocracia en el trámite de la investigación y la falta de sistematización de la información. "Debería haber una web oficial a la cual recurrir para subir una foto de la persona desaparecida. El problema es que muchas veces la gente recurre al WhatsApp, pero al ser una red social de poca credibilidad, el mensaje se confunde con una cadena y se pierde", dijo Parra. Para la presidenta de la Plataforma de Denuncia y Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas y ex directora nacional de la Unidad de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, Melania Torrico, la poca infraestructura y personal para esta división de la Policía es otro factor que perjudica en la búsqueda de personas. "Tenemos 17 divisiones de trata y tráfico de personas para 339 municipios en el país", indicó. La exfuncionaria del Estado precisó que del 100% de casos de desaparecidos, solo el 10% se debe a trata o tráfico de personas; el restante 90% se debe a casos de violencia intrafamiliar. Se firmará un convenio El ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó a EL DEBER que actualmente se encuentra en desarrollo una base de datos de casos de desaparecidos a escala nacional que se trabaja con los colectivos ciudadanos, Policía, Fiscalía e incluso la Interpol. "Nuestra inquietud es establecer los circuitos de tratantes y su modus operandi; sin embargo, todavía no tenemos fecha para inaugurar el sistema", indicó. La funcionaria de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Daniela Galoppo, anunció que firmarán un convenio con el Ministerio de Gobierno para la implementación de la primera fase de este programa, con fondos de la institución. Señaló que se firmará en las próximas semanas y que será un proceso por etapas, con una duración de cuatro años. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario