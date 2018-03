Inauguran puente Gemelo con 218 m de largo y tecnología de Punta

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear El nuevo puente, denominado Gemelo, tiene 218 metros de largo, cuenta con dos carriles para vehículos, cada uno de 7,60 metros de ancho y aceras peatonales de 2.30 centímetros, a cada lado con barandas de hasta cuatro metros de altura para dar mayor seguridad a los peatones. La obra cuenta con luminarias que permitirá reducir la inseguridad ciudadana, obras de drenaje y ambientales. La inversión fue de aproximadamente 46 millones de bolivianos. La obra conectará Miraflores, desde la calle Juan de Vargas y en Sopocachi a la Capitán Ravelo, ubicado por encima de la avenida del Poeta y el teleférico. El puente fue construido con un sistema de atirantamiento tope en tecnología a nivel internacional. En total se cuenta con 40 tirantes (20 en cada lado) con 19 torones o cables. En caso de choque hacia alguno de los tirantes, se los puede reemplazar cable por cable. ATIRANTAMIENTO Este sistema de atirantamiento cuenta con cuatro sistemas de protección contra la corrosión: 1. Los cables están galvanizados en su totalidad, 2. y recubiertos por una resina especial, 3. cada uno de los torones tiene un recubrimiento de polietileno de alta densidad que es un tipo de plástico pero más resistente. 4. Finalmente, tienen un tubo de polietileno de alta densidad. Cuenta con una especie de hélices, que envuelven todo el tubo que evita que se acumule agua, por tanto minimiza los efectos del agua y el viento. Hace que no se acumule la carga de la lluvia en el cable y evita vibraciones que pueden afectar al sistema de atirantamiento. Los encargados de la fiscalización, con alto nivel y solvencia técnica, fueron de la dirección de Puentes e Infraestructura Especial de la Alcaldía a la cabeza de Mauricio Sagárnaga. El puente cuenta con 40 tirantes que sostienen la obra con 19 torones (cables) que permite remplazarlos de manera independiente y con bajos costos de mantenimiento. Los cables tienen varios tipos de protección contra la corrosión. CALIDAD DE HORMIGONES Para la estructura del puente se utilizó hormigones que pueden resistir hasta los 450 kilógramos por cada centímetro cuadrado, el doble de lo se suele utilizar, lo que significa que tiene mucha más resistencia. Puede llegar a resistir camiones seguidos en los dos carriles, cada uno de 32 toneladas. Miden 2,5 metros de altura, son curvas y están hechas de acero de alta resistencia especialmente diseñadas para soportar los fuertes vientos que hay a una altura por encima de los 40 metros sobre la avenida del Poeta. TABLERO DELGADO El tablero del puente, que soporta el tráfico vehicular, es mucho más delgado que el puente de las Américas, mide 40 centímegros de altura lo que lo hace visualmente más estético. Tiene una longitud de aproximadamente 220 metros. La obra cumple con una lista de exigencias cuya función, además de la apariencia estética final, es tener una estructura capaz de soportar sismos, o algún movimiento del terreno. En el lado de Miraflores el puente está apoyado en seis pilotes que llegan hasta 34 metros de profundidad y en Sopocachi, sobre cuatro pilotes que bordean los 20 metros debajo del terreno. Esto hace que el puente sea más seguro ante cualquier incidente. LUCES LED Cuenta con 18 luminarias viarias para la vía peatonal y de circulación. Además tiene 24 reflectores ornamentales para iluminar la estructura del puente. Las luminarias son Led reduce hasta un 35% el consumo total de energía por lo que ayudan a cuidar el medio ambiente. El puente tiene dos sumideros de alta capacidad, uno ubicado al inicio y otro al final del tablero. Estas obras de drenaje permitirán drenar el agua que llegue al puente tanto de la calle Juan de Vargas en Miraflores como el que caiga encima del tablero del puente. LUMINARIAS El puente Gemelo de Las Américas tiene 24 proyectores Led y 18 luminarias públicas viales. En consecuencia dos tipos de iluminación del puente, uno es el tema decorativo, que son proyectores leds que resaltarán un color blanco y no de diferentes colores como en los Trillizos. La otra iluminación es la necesaria para alumbrar la estructura y permitirá la buena circulación de los vehículos. Estará formada por 18 luminarias. Luego de las pruebas de carga estática que realizó la Alcaldía al puente Gemelo de Las Américas, ingresará en funcionamiento a los ciudadanos paceños. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario