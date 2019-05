Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Un incendio de magnitud afecta a la serranía de Sama, en Tarija desde la tarde de ayer. Los bomberos intentan sofocar el fuego, pero hasta el cierre de esta edición (23:30) no lo lograron debido a los fuertes vientos y a las zonas inaccesibles. Durante la tarea, un policía y un funcionario público del municipio de San Lorenzo resultaron heridos. Aún no se determinaron las causas del incendio; sin embargo, no es la primera vez que ocurre un hecho similar en esta serranía, donde, por su topografía, el fuego se expande con facilidad. El incendio abarca la serranía a las alturas de las comunidades de Calama, Marquiri, y Choroma. El jefe de la Unidad de Riesgos del Gobierno Municipal tarijeño, Boris Fernández, explicó que los problemas para apaciguar las llamas se deben al tipo de la vegetación, que hace que el fuego se reavive en otros sectores. Dijo que se espera que la velocidad del viento reduzca y eso permita apagar las llamas. Fernández explicó que, cerca de las faldas de la serranía a la altura de Calama, hay tres viviendas que podrían estar en riesgo.  Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario