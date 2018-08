Inicia la inspección técnica vehicular en todo el país

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear La inspección técnica vehicular para la presente gestión inicia este lunes 20 en todo el país. Los horarios de atención serán de lunes a sábado en horario continuo de 8:00 a 17:00 y los domingos de 8:00 hasta las 13:00, informaron las autoridades policiales. El certificado de ITV tendrá nuevas medidas de seguridad que incluyen un papel de 90 gramos, marca de agua de origen, fibrillas, numeración en tinta penetrante y el logo ITV en tinta ultravioleta. El costo para cumplir con esta obligación es de 30 bolivianos para particular y 20 bolivianos para públicos. Para el proceso, el conductor o dueño del motorizado requiere presentar la boleta del depósito bancario, su RUAT, cédula de identidad, licencia de conducción y la presencia física del vehículo que debe estar en un estado óptimo. Durante el acto de presentación de las nuevas medidas hecho la semana pasada en La Paz, el coronel Juan Carlos Velasco, director de la Unidad de Fiscalización y Recaudaciones, pidió a la ciudadanía aprovechar el tiempo y no dejar para lo último este trámite, en el que también se puede hacer la reserva para la revisión en la página web: wwwpoliciadnfr.bo.go o el Faceboock: Inspección Técnica Vehicular 2018. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario