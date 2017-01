Jesuitas rechazan exhumación de Luis Espinal

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear Los padres jesuitas visitaron este lunes la tumba del sacerdote Luis Espinal para expresar su rechazo a la exhumación de los restos del padre asesinado hace 36 años por la dictadura militar de Luis García Meza. El acto debía realizarse esta mañana por orden del fiscal Genaro Quenta para establecer si existen elementos y comprobar que fue asesinado brutalmente y luego establecer algún grado de responsabilidad del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Jaime Niño de Guzmán, sindicado de ser uno de los autores intelectuales de la muerte de Espinal. Niño de Guzmán no fue no notificado, motivo por el cual fue suspendido. Los padres jesuitas tampoco fueron notificados y se enteraron por personas de buena voluntad que se iba a realizar la exhumación, por lo que, decieron constituirse en el lugar para expresar suposición ante las autoridades de la Fiscalía. El Superior Provincial de los Jesuitas padre Osvaldo Chiveches informó que su presencia ratifica el rechazo al manoseo del nombre de Luis Espinal. "Estamos aquí para expresar nuestro desacuerdo y ahora nos hemos enterado que se ha suspendido y estamos dispuestos a recibir las notificaciones que sean necesarias para conversar y dialogar", declaró a Erbol. Recordó que hace pocos días presentaron un memorial ante la Fiscalía de La Paz y esperan una respuesta porque la comunidad de los padres jesuitas rechaza el acto procesal programado Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario