La Caja Nacional de Salud entra en paro de 72 horas

No hay atención en los diferentes policlínicos de la Caja Nacional de Salud (CNS), a excepción de emergencias, esto debido a un paro de 72 horas que iniciaron hoy los trabajadores en demanda de la renuncia o despido del gerente de la Caja, Juan Alfredo Jordán, quien rechazó salir del cargo. Policlínicos, como el que está ubicado en la plaza Murillo de la ciudad de La Paz, amanecieron cerrados con candados y los pacientes, pese a que la medida de presión estaba anunciada desde hace varios días, acudieron con la esperanza de ser atendidos. "Yo estaba enterado del paro, pero también estaba programado mi atención para hoy, por eso vine desde las 05:00 a hacer fila, además si ellos ya sabían que iban a realizar paro, por qué nos programaron para hoy", cuestionó uno de los asegurados, de acuerdo con un reporte de la ANF. Otro de los pacientes, en contacto con radio Patria Nueva, agregó que el paro es "un atentado contra la salud". "Nuestros derechos en salud reclamamos entonces ojalá atiendan en emergencias con las mismas facultades", expresó, reportó la ABI. AyerJordán anunció que se descontará a todo aquel trabajador que acate el paro de 72 horas convocado por el sindicado de trabajadores para este 10, 11 y 12 de enero. El gerente es cuestionado por no reunir los requisitos para el cargo, de acuerdo con la dirigencia de los trabajadores.