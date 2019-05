La Paz: ConstruirÃ¡n bÃ³veda y viaducto para habilitar la Av. Libertad

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Una b√≥veda y un viaducto son los dos proyectos que ¬†ejecutar√° la Alcald√≠a de La Paz para habilitar el paso a ¬†la avenida Libertad y ¬†el Puente Kantutani -uno de los Trillizos. Todo este plan se comenzar√° a ejecutar este a√Īo. El 30 abril, una parte de la avenida Libertad ¬†qued√≥ destruida a causa del deslizamiento San Jorge - Kantutani. El sector de inicio de la ¬†v√≠a ¬†conectaba de forma directa con el puente ¬†que ahora est√° cerrado. "Hay una propuesta para habilitar la v√≠a a mediano plazo. Es muy probable que pueda ser para la siguiente gesti√≥n, de hecho debemos comenzar primero con la construcci√≥n de la obra hidra√ļlica (el embovedado) del r√≠o Cotahuma y luego iremos ¬†subiendo", dijo ¬†el secretario municipal de Gesti√≥n Integral de Riesgos, Jos√© Pacheco. Hasta antes del deslizamiento, que dej√≥ 68 casas colapsadas, la ¬†avenida Libertad ¬† conectaba las ¬†laderas Este y Oeste de la ciudad de La Paz. ¬†El puente Kantutani de 233 metros un√≠a ¬†las zonas de San Jorge con Sopocachi. Los puentes fueron inaugurados en noviembre del ¬†a√Īo 2010. La obra demand√≥ una inversi√≥n de 19,5 millones de bolivianos, monto financiado ¬†por la CAF. Pacheco explic√≥ que la construcci√≥n de una b√≥veda demandar√° unos 10 meses. Cuando esos trabajos tengan un 50% de avance ¬†se paralizar√°n por la ¬†√©poca de lluvias. "Eso nos obligar√° ¬†a concluir la obra el siguiente a√Īo. Si bien ¬†realizaremos actividades paralelas, todo est√° en funci√≥n de la construcci√≥n del (embovedado del) r√≠o Cotahuma", a√Īadi√≥. Una vez finalizada la ¬†b√≥veda, la comuna comenzar√° ¬†la construcci√≥n del viaducto que, seg√ļn los dise√Īos preliminares, tendr√° la forma de una "S" y estar√° pegada al l√≠mite del actual deslizamiento. "Tenemos que acercarnos al anterior nivel o de lo contrario no estar√≠an conectadas varias v√≠as que se quedaron sin salida", a√Īadi√≥ Pacheco. Proceso de estabilizaci√≥n Con ¬†maquinaria pesada, obreros ¬†municipales realizaron ¬† "un peinado" para conformar las ¬†banquinas (terrazas). Tambi√©n ejecutaron trabajos de evacuaci√≥n de ¬†las aguas de los sistemas sanitarios que quedaron atrapadas en medio del desastre y se formaron como ¬†"piscinas negras". Como la zona fue emplazada en un exbotadero municipal, los obreros a√ļn retiran ¬†la basura que sali√≥ luego del deslizamiento. Para estabilizar el sector, los funcionarios reemplazan los residuos ¬†por tierra. "Generaremos terraplenes para que pueda ingresar la maquinaria pesada. Tenemos que bajar el material que est√° suelto. Hay grietas en los taludes e iremos ¬†bajando", precis√≥. Incluso la Secretar√≠a de Riesgos eval√ļa si es factible habilitar una v√≠a de ingreso vehicular provisional hacia los inmuebles que quedaron incomunicados en Valle Concepci√≥n, ¬†la parte ¬†alta del deslizamiento. Este ingreso podr√≠a ser por la avenida Libertador pasando por el puente Kantutani. "Se ver√° la factibilidad hasta el fin de semana. Probablemente sea una v√≠a temporal", precis√≥. Algunas casas podr√°n salvarse Las √°reas aleda√Īas al deslizamiento fueron divididas seg√ļn el grado de riesgo. En un inicio, la Alcald√≠a dijo que en ¬†la franja roja hay ¬†22 ¬†casas que deben ser demolidas porque est√°n en el l√≠mite. Pero, Pacheco abri√≥ la posibilidad de que esta cifra sea menor. "Es posible que sean menos de las 22, estamos definiendo en este momento. ¬†A medida que entremos con maquinaria pesada, puede haber desajustes (rajaduras) en algunas viviendas. Si bien ¬†podemos indicar que no se van a demoler, pero con el mismo movimiento es posible que se presente alg√ļn problema", afirm√≥ el t√©cnico. En ¬†algunos inmuebles es posible demoler s√≥lo una parte de la estructura. "Trabajaremos ¬†con algunos ¬†de los due√Īos para que vayan trabajando en el mejoramiento de sus edificaciones", concluy√≥ Pacheco. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario