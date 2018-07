La Paz: Protestan contra Ortega en la Embajada de Nicaragua

Fotografia: AFP Agrandar la foto + Twittear La mañana de hoy decenas de personas se dieron cita a inmediaciones de la Embajada de Nicaragua en La Paz, en la zona de Obrajes, para protestar en contra del régimen del izquierdista Daniel Ortega, cuya represión contra la población dejó más de 300 muertos en 100 días de protesta. De la manifestación formaron parte la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, la Coordinadora Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), colectivos y agrupaciones ciudadanas, las cuales expresaron su pesar y repudio por la "violencia militar que el régimen nicaragüense está ejercitando contra un pueblo totalmente desarmado y desprovisto de medios de protección". En la manifestación estaba presente, como miembro del Conade, el ex defensor del Pueblo y actual rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, quien consideróÂÂÂ que la situación en Nicaragua puede "ser contagiosa" para otros países, sobre todo para aquellos cuyos gobiernos están a favor de Ortega, como el de Evo Morales. "Nosotros advertimos con gran preocupación lo que acontece en Nicaragua porque puede ser contagioso para otros países, incluida Bolivia por las similitudes de pensamiento y actitud de los gobernantes de ambos países", afirmó Albarracín en entrevista con este medio. Los manifestantes intentaron entregar una carta a la Embajada, pero les cerraron las puertas. En la misiva, se hace una condena al "genocidio" que perpetra el gobierno de Ortega y se solidarizan con el pueblo. Además, cuestionan que el gobierno boliviano dé su apoyo incondicional al régimen nicaragüense, lo que no representa, señalan, el sentir del pueblo boliviano. La carta fue pegada en la puerta de la Embajada, junto con otros carteles. Minutos después, efectivos policiales obligaron a los manifestantes quitar los papeles. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario