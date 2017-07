La Paz marcha contra el alza de la tarifa eléctrica

Agrandar la foto + Twittear La Central Obrera Boliviana (COB) cumple hoy con el anunciado paro de 24 horas en algunas ciudades del país en protesta contra el alza de la tarifa eléctrica en 3 por ciento y otras demandas. Desde las 07:00, organizaciones sociales afiliadas al ente matriz de los trabajadores, como los profesionales en salud, magisterio y algunos vecinos, se concentraron en el Multifuncional de la Ceja de El Alto. Luego los manifestantes, a la cabeza de los principales dirigentes de la COB, marcharon con dirección al centro de la ciudad de La Paz. Los impulsores de esta protesta adelantaron que luego de la marcha, en una concentración en la plaza Mayor de San Francisco, se analizarán las próximas acciones que se asumirán en demanda de atención a sus demandas. El ejecutivo de la COB, Guido Mitma, dijo en los últimos días que si las autoridades no retroceden en su decisión de aumentar la tarifa de energía eléctrica o no anulan la Acción Popular que prohíbe la realización de paros médicos, se podría convocar a paros escalonados de los trabajadores. Los jubilados también se sumaron a la movilización con una marcha por el centro paceño. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario