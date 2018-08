La Paz: vacunación a canes continuará por 2 semanas más

Fotografia: La Razón Agrandar la foto + Twittear En el área rural de La Paz, la campaña de vacunación contra la rabia se realizará por dos semanas más debido a la distancia que impidió llegar a algunas comunidades, informó el director del Servicio Departamental de Salud de La Paz, Freddy Valle. En la ciudad la campaña continuará en la Casa de la Mascota. Los perros y gatos que no hayan recibido la dosis podrán acceder a ella de forma gratuita. "Quiero remarcar que la vacunación en el área rural va a extenderse por 15 días porque es una población dispersa. En ese tiempo vamos a tener una buena cobertura que nos dé un panorama del departamento", dijo Valle. Explicó que hasta finales de agosto las brigadas llegarán a las comunidades más lejanas del departamento para realizar la inmunización contra la rabia a perros y gatos. Pidió a la población estar atenta y colaborar. En el caso de la sede de Gobierno, las mascotas que -por algún inconveniente o por estar enfermos- no pudieron recibir la dosis podrán acceder a ella en la Casa de la Mascota dependiente del municipio de La Paz. Al igual que durante estos dos días de campaña, el biológico no tendrá costo alguno y estará disponible por todo el año. Según Valle durante la primera jornada de vacunación se llegó a 367 mil mascotas, 50% de lo previsto. Explicó que el departamento recibió 740 mil dosis. Por medio de las redes sociales los ciudadanos se quejaron por la falta bozales para vacunar a los perros callejeros. Otros dijeron que las brigadas no volvieron. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario