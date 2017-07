La disputa de los Vera deriva en la toma de la Fejuve

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear Este miércoles, los seguidores de Jesús Vera tomaron la sede social de la federación dirigida por Jaime Vera en la calle Federico Zuazo.

Jaime Vera denunció que un "grupo de choque" de Jesús Vera tomó por "asalto" las instalaciones, utilizando patas de cabra y amoladoras para forzar la puerta. Aseveró que los dirigentes que estaban en las oficinas tuvieron que salir por atrás y hubo un herido con un corte en la ceja.

Jesús Vera, reportó ERBOL, aseveró que no hubo ningún enfrentamiento y que cuando ingresaron sus seguidores a la oficina no había nadie.

"Los vecinos han tomado la sede social y me la han entregado para que haya una nueva etapa y nueva administración de los recursos de esta sede y que (...) sean puestos al servicio de la sociedad", manifestó.

En la sede, se observó que la puerta estaba doblada y claras evidencias de que fue forzada.

Jaime denunció que cuando la Policía arribó, los efectivos sólo atinaron a resguardar la reunión que lideraba Jesús en la sede.

El ocupante del lugar anunció que un notario de fe pública hará el registro de bienes de la sede y también se anotará el bien mueble en Impuestos con la finalidad de facturar sus ingresos.



Los Vera son dirigentes rivales, aunque hasta la fecha se conocía que ambos son afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Tras la toma, Jaime Vera anunció que será opositor al Gobierno. Denunció que el "asalto" es una represalia porque expresó rechazo al alza de 3% a la tarifa de la electricidad.