Líderes de Adepcoca se declaran en clandestinidad

El vicepresidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Gregorio Chamizo, informó ayer que varios dirigentes de esta organización se declararon en la clandestinidad por una supuesta persecución política impulsada por el Gobierno.

"Lamentablemente estamos sufriendo una persecución política (...). Por ese motivo nuestro directorio se ha declarado en la clandestinidad porque hay el temor de que sean detenidos y encarcelados", dijo el dirigente en contacto con radio Fides.

La pasada semana el comandante general de la Policía, Faustino Mendoza, indicó que se pidió la aprehensión de los dirigentes cocaleros porque son también responsables de las lesiones provocadas contra cuatro uniformados, cuando policías y productores se enfrentaron durante los bloqueos hacia Caranavi.

Entre los representantes declarados en la clandestinidad -según Chamizo- están el presidente de Adepcoca, Franklin Gutiérrez, y los dirigentes Gerardo Ríos y Sergio Pampa.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo ayer que no existe una persecución política contra Adepcoca, pero los responsables de disparar y agredir a los policías deben ser sancionados. "Hay un grupo de choque armado que participó no sólo en este último conflicto, sino también en otros anteriores, que se ubica por lo general en Trinidad Pampa", dijo la autoridad.

El conflicto por supuestos cobros irregulares realizados en el mercado de Villa Fátima se encuentra en un cuarto intermedio de 40 días.