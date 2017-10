Liceo militar niega ingreso de fiscales por caso de pornografía

Fotografia: Marka Registrada Agrandar la foto + Twittear Las Fuerzas Armadas (FFAA) desde hace una semana impiden el ingreso de psicólogos y personal del Ministerio Público al Liceo Militar de Sucre para continuar con la investigación después de que se identificara al jefe de estudios y subcomandante de esta institución, José Luis M. C. (41), por estar involucrado en la red de pornografía infantil internacional; pero también por existir indicios de que utilizó a los estudiantes para cometer este delito. El Gobierno señaló que hará seguimiento del caso y que hará las gestiones para que las FFAA no impidan que la investigación se desarrolle. Investigación La directora nacional de la Fiscalía Especializada para Víctimas de Atención Prioritaria (Fevap), Karina Cuba, informó que hace una semana solicitó al Comando en Jefe de FFAA la autorización para entrevistar a los estudiantes, considerando que en las imágenes de los celulares de secuestrados al militar se halló menores que utilizan el uniforme del liceo. "Ya fuimos con un equipo de psicólogos de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos, pero no nos han permitido el ingreso. La excusa es que ellos tienen normativa interna", pero pese a seguir los conductos regulares, hasta ayer no se contaba con la autorización. "No podemos esperar semanas y semanas para ver si hay víctimas, niños jóvenes". Señaló que la institución militar incluso se negó a emitir la lista y el número de estudiantes, por lo que el Ministerio Público acudió ante la Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca, quien detalló que existen 50 niños en kínder y 250 en primaria y secundaria. Señaló que es necesario el ingreso a la institución militar para "identificar a víctimas. Necesitamos hacer estas entrevistas, por eso no podemos decir que son cinco o seis; pueden ser más porque en los videos que hemos encontrado hay bastante jóvenes que consideramos son del liceo por los uniformes que vestían". Indicó que en el celular del militar se encontró pornografía infantil y "lo que nosotros tenemos que hacer es identificar si algún niño ha sido víctima de alguna agresión". RED INTERNACIONAL Febrero 2017. La Interpol pone en conocimiento la existencia de redes sociales que compartían videos e imágenes de pornografía infantil. Julio 2017. La Interpol ejecuta el operativo Tantalio en 15 países de forma simultánea que incluye Bolivia. KARINA CUBA. DIRECTORA NAL. FEVAP "Hay padres que dicen que, como ya está dentro el militar, ni modo que se quede así. Esa es la línea de algunos padres irresponsables porque si algún menor ha sido víctima de agresión, que el agresor esté en la cárcel no les sana el daño psicológico de por vida que a veces tienen estos jóvenes". EL GOBIERNO: "NO PUEDE HABER PRIVILEGIOS" El Gobierno anunció que se constituirá en parte coadyunvante para que el caso que involucra al militar José Luis M. C. avance y no haya obstaculización por parte de las Fuerzas Armadas (FFAA), considerando que de por medio existen menores de edad como víctimas. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que "sorprende que el caso del militar José Luis M. C. no avance con la celeridad que se esperaba". "Está bien que el militar esté detenido, pero no terminan de construirse todos los vínculos o circuitos. Vamos a hacer una gestión institucional con las Fuerzas Armadas para que nos colabore y vamos a pedir al Viceministro de Seguridad Ciudadana (Gonzalo Trigoso) que se constituya en parte coadyuvante en el proceso". Por su parte, el ministro de Justicia, Héctor Arce, señaló que el miércoles envió a funcionaria para hacer seguimiento del tema, sin embargo, aclaró que "ante delitos comunes, no puede existir ningún privilegio y tiene que operar la justicia ordinaria". En tanto, el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas no se pronunció respecto a este caso y tampoco el Ministerio de Defensa, pese a que en varias ocasiones señalaron que la institución militar no se encubre a ninguno de sus miembros y se establece la línea cuando se traten de delitos comunes. Código penal Art. 323 La pena por el delito de pornografía es de 10 a 15 años. Agravante. La pena será agravada en un tercio cuando la víctima sea niño, niña o adolescente o persona con discapacidad. INTERPOL INSTRUYE LA DESTRUCCIÓN DEL 80% DEL MATERIAL La directora nacional de la Fiscalía Especializada para Víctimas de Atención Prioritaria (Fevap), Karina Cuba, informó que, como se trata de una investigación a nivel nacional dirigida por Interpol, todo el material pornográfico secuestrado al militar José Luis M. C. ha sido sometido a una pericia informática. Además, "la Interpol nos ha modulado que tenemos que hacer la destrucción del material casi en el 100 por ciento, tenemos que dejar un 20 por ciento solamente para ir a juicio para demostrar el tema de pornografía infantil; no podemos dejar que ese material siga circulando". Indicó que no sólo se encontró material pornográfico en los celulares sino que también en computadoras y otro tipo de soportes. En febrero de 2017, la oficina de Interpol pone en conocimiento la existencia de redes sociales (Facebook y WhatsApp) que compartían videos e imágenes de pornografía infantil, razón por la cual la Fiscalía abre un proceso de investigación de oficio. En la pesquisa se estableció que países de América Latina (entre ellos Bolivia) intercambiaron este material, llegando a identificar el número de celular del ciudadano José Luis M. (asociado a WhatsApp y Facebook), quien sería el responsable de distribuir pornografía.