Llegan a La Paz 12 peligrosos reos del penal de Palmasola

Agrandar la foto + Twittear Anoche llegaron a La Paz 12 reos que fueron sacados de la cárcel de Palmasola y que son considerados de alta peligrosidad. Seis de ellos ingresaron al penal de San Pedro y los restantes al centro penitenciario de máxima seguridad de Chonchocoro. Aún resta el traslado de ocho internos a otros centros de reclusión del país.

El operativo comenzó ayer por la tarde. Un contingente policial, fuertemente armado, sacó a los internos de Palmasola y los trasladó a los hangares del grupo de tarea Diablos Rojos, ubicados en el aeropuerto Viru Viru, donde abordaron un avión de las Fuerza Aérea Boliviana (FAB) alrededor de las 19:00. Los presos cargaron consigo algunas mochilas, frazadas y bolsas de mercado en las que llevaron algunas de sus pertenencias.

Casi una hora después arribaron al aeropuerto de El Alto y en este sector fueron divididos en dos grupos. Seis partieron de inmediato al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, mientras que los restantes seis se dirigieron a la sede de Gobierno. Bajaron en un vehículo policial y llegaron al penal a las 20:30. Descendieron del motorizado enmanillados, cubiertos con algunas de sus prendas y mantas. Cada uno tenía un escolta del Grupo Especial de Despliegue Rápido (GEDRA). Otros uniformados crearon un cordón policial para evitar que cualquier persona se acerque a los detenidos.

Según la lista emitida por el penal de Palmasola, los seis reos que entraron a San Pedro son: Daniel Faldin Tapia, Álex Pérez Carrasco, Jorge Cuéllar Almanza, José Luis Francisco Yaicuari, Gabriel García Flores y Melchor Leonardo Gómez Ribera. Sin embargo, su arribo a San Pedro no fue aceptado por los internos de este penal. "¡Fuera, no los queremos!", gritaron desde atrás de las rejas. Les silbaron e incluso insultaron en varias oportunidades. Un efectivo policial, quien no quiso ser identificado, informó que los reos de Santa Cruz fueron trasladados a las oficinas del gobernador del penal de San Pedro, donde se les debía realizar su filiación, es decir, hacer el registro de sus datos y la toma de fotografías. Ellos deberían permanecer anoche en estos ambientes y hoy serían llevados a diferentes sectores para que se instalen.

Otros traslados

Mientras que a Chonchocoro llegaron los otros seis reos: Víctor Hugo Escobar, alias el Oti y líder del PC4 de Palmasola; Gustavo Casanova Jaimes, Richard Saavedra Vargas, Jorge Chávez Sánchez, Luis Fernando Claure y Orlando Paul Angulo. Los ocho internos restantes partirán en las próximas horas a las cárceles de Cantumarca, en Potosí; El Abra, de Cochabamba, y a Morros Blancos, de Tarija. Con ellos se completa la reubicación de 20 internos de Palmasola.

El traslado lo dispusieron las autoridades de Gobierno luego del motín que se produjo el 5 de marzo, cuando los internos se opusieron al retiro de los menores del penal de Palmasola y después de la intervención policial el 14 de marzo.

De esta última acción siete internos murieron y otros resultaron heridos.

Cuando los policías entraron al centro penitenciario el miércoles por la madrugada se toparon con la resistencia de presos del PC4 que protegían a su líder, Víctor Hugo Escóbar, que anoche pasó a Chonchocoro.

El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, explicó, luego del operativo, que "ellos (los reclusos) prendieron garrafas e hicieron uso de armas de fuego. Esto provocó que en principio resultaran heridos por bala tres policías, que fueron evacuados a clínicas". El Gobierno aclara que son 7 muertes

El Ministerio de Gobierno aclaró anoche que fueron siete los internos fallecidos, y no ocho como se informó en la tarde. (En la página 24 mantenemos la cifra de ocho muertos porque la misma ya estaba en imprenta). "Cabe mencionar que el último muerto fue internado hace 15 días en un nosocomio con una enfermedad terminal y el mismo no participó del operativo", dice la nota.