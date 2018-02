Los colegios utilizados como albergues no iniciarán clases

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear El ministro de Educación, Roberto Aguilar, explicó ayer que las unidades educativas que son utilizadas como albergues para las familias afectadas por lluvias, riadas e inundaciones en el país no iniciarán clases hoy como estaba previsto según el calendario escolar. Según la autoridad, los colegios afectados no pasan de 10. "Son muy pocas, hemos pedido hoy (ayer) un reporte de Tarija, Beni y de la región de Potosí, especialmente Tupiza. Son muy pocas las unidades que están siendo afectadas y las que no iniciarán la gestión son solo las que reciben a los diferentes damnificados, para poder cobijarlos en esta etapa inicial", dijo ayer la autoridad tras reunirse con el presidente Evo Morales. Las lluvias registradas en los últimos días afectaron a municipios de los departamentos de Potosí, Tarija, Cochabamba y Beni, provocando el anegamiento de viviendas y pérdida de cultivos. Según la autoridad, los colegios que están en situación de emergencia por inundaciones, "no pasan de 10" en Bolivia. Aguilar advirtió que ninguna dirección distrital declaró la suspensión del inicio de clases; por tanto, la gestión escolar se iniciará hoy como estaba previsto. "No hay ningún elemento de declaración de suspensión distrital, mucho menos municipal y a nivel departamental (...), las que están en emergencia irán resolviendo sus problemas a lo largo de la semana", agregó, según ABI. El Ministro precisó que en Tupiza (Potosí), dos unidades educativas son utilizadas como albergues para damnificados y algunas han sufrido daños, que serán atendidos por el municipio. En Beni, hay algunas unidades educativas anegadas en Loreto y San Javier; mientras que en Yacuiba (Tarija) se registró una riada que afectó al menos a colegios de esa urbe. Hasta hace un par de días, el reporte que daba Aguilar era de 136 colegios afectados por los desastres naturales, 47 muy perjudicados.

