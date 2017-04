Marcha en defensa del Illimani reunió a más de 8 mil personas

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear Alrededor de 80 comunidades de los diversos municipios del departamento de La Paz realizaron ayer un cabildo abierto, en la plaza San Francisco, en defensa del nevado del Illimani. Los movilizados exigieron que no se realice el trabajo de las empresas chinas y que el resto de los consorcios cumplan las normas ambientales. Las movilizaciones en defensa del majestuoso nevado del illimani, que constituye el mayor atractivo de la ciudad de La Paz,se iniciaron la mañana de ayer, desde la calle 60 de la zona Sur, bajo la tutela de los comunarios de Palca. Los movilizados pidieron respeto a la norma ambiental 1333, por parte de las concesionarías mineras y también demandaron que la Asamblea Legislativa Departamental apruebe el proyecto de ley de patrimonio del Illimani. El cabildo fue integrado por alrededor de ocho mil comunarios, provenientes de cuatro centrales agrarias, 16 subcentrales y 86 secretarios generales de las 20 provincias de Deparetamento. Fue convocado en defensa del emblema paceño, pidiendo su protección, ya que los comunarios de Palca ratificaron la existencia de empresas chinas trabajando en el lugar, según informó el secretario general de la Central Agraria Khapi, Leonardo Ramos. Señaló que el pedido de los comunarios está basado en tres principales puntos: la expulsión de las empresas chinas del nevado del Illimani, el cumplimento de la norma de seguridad ambiental, por parte de las concesiones mineras, y la aprobación del proyecto de ley de patrimonio del Illimani, que no sólo protege este nevado, sino también al Huayna Potosí, Tuni Condoriri, Illampu y la Cordillera de Apolobamba. "Nosotros no queremos que el Illimani sea explorado por las empresas extrajeras ni las empresas privadas, porque están ocasionando un daño ambiental muy grande, no sólo al nevado, sino también a las comunidades que se encuentran cerca. Por eso, en el cabildo, todos los hermanos haremos la conformación de una comitiva interinstitucional, que proteja también a otros nevados, como el Huayna Potosi, Tuni Condoriri y otros, porque queremos cuidar el medioambiente", indicó. De acuerdo con Nicolás Cusi, vicepresidente del Comité de Defensa del Nevado Illimani, las autoridades estatales han violado las leyes 535, de Minería, y 1333, de Medio Ambiente. "Han rehuido darnos información, pero la hemos obtenido por otros medios y ahora sabemos que en el nevado del Illimani opera la Compañía Minera Amazona Bolivia Comabol, de capitales chinos, cuyo inversionista es Chaolin Xiong, disponiendo de 92 cuadrículas para la explotación". Asimismo, explicó que Comabol está registrada en Fundempresa y tiene dos socios bolivianos: Evelin Mamani e Israel Revollo, con un capital que asciende a Bs 11.7 millones, de acuerdo al Testimonio 109/2008, expedido por el Notario Nelson Clavel. El cabildo en defensa del Illimani estuvo dirigido a llamar la atención de los ministerios de Medio Ambiente y Agua, de Trabajo y de Mineria, ya que estas instituciones públicas son las que otorgan la licencia ambiental, por lo que las decisiones tomadas por los más de ocho mil comunarios serán remitidas a estos despachos. Aclaró que las empresas que se encuentran trabajando en las faldas del Illimani, jamás hicieron una consulta previa a la población, lo cual es uno de los requisitos fundamentales para entrar a explotar minerales. Por su parte, la Asamblea Legislativa Departamental no emitió hasta el momento el informe oficial, sobre la existencia de empresas chinas en el Illimani, para lo cual se conformó una comisión técnica en noviembre de 2016.

Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario