Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear Varias organizaciones sociales anuncian para hoy una marcha, que partirá desde el Cementerio hacia el centro paceño, en rechazo al incremento del 3% en el consumo de energía eléctrica. El Gobierno afirma que no es un "tarifazo". "La movilización esta convocada para este lunes a las 8:00 y la concentración será en el Cementerio General y luego haremos un recorrido por el centro de La Paz. Vamos a concluir la marcha con un cabildo que será en la plaza Mayor de San Francisco", declaró ayer el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Carlos Calla a radio ERBOL. El representante de los trabajadores informó que han confirmado su participación en la movilización: el magisterio, el Colegio Médico, profesionales en salud, la Federación de Juntas Vecinales de La Paz y El Alto, la Confederación de Gremiales y otras organizaciones. El ministro de Energías, Rafael Alarcón, explicó ayer en el programa El Pueblo es Noticia, que el ajuste del 3% en el consumo de electricidad no es un "tarifazo". Reiteró la convocatoria a sectores sociales para que asistan a reuniones informativas. "La normativa permite un ajuste promedio del 3% en cada periodo semestral. En mayo de 2017 la Autoridad de Electricidad ha tomado la decisión de hacer un ajuste del 3%, pero esto sucedió en mayo de 2014 también, así como sucedieron decrementos en 2009 de menos 1,3%, y en noviembre un incremento de 0,14%. Esta es la variabilidad del ajuste de las tarifas vinculadas a metodologías absolutamente técnicas, aquí no existe ninguna decisión política", declaró. La autoridad añadió que el ajuste del 3% no es extraordinario, sino que se da semestralmente desde 2001, cuando se aprobó el Reglamento de Operación del Mercado Eléctrico. Complementó que ese ajuste apunta a que las empresas estatales sean sostenibles. "Las empresas del Estado no pueden ser insostenibles, los propietarios somos los bolivianos, pero necesitamos imperiosamente mantener estas empresas y hacer que las mismas sean sostenibles en el tiempo", indicó y agregó que cada empresa distribuidora decidirá cómo aplica ese ajuste que no puede ser superior al 3%. Alarcón recordó a la población que se mantiene vigente la Tarifa Dignidad, la cual consiste en un descuento del 25% del costo de la energía, y se aplica a los usuarios de bajos recursos. "El financiamiento estatal para la Tarifa Dignidad ha sido de 654 millones de bolivianos desde el 2006 al 2016", apuntó.