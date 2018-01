Médicos dan plazo al Gobierno para dejar sin efecto los descuentos

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, ha dado un plazo hasta este miércoles al Gobierno nacional para que deje sin efecto los descuentos salariales y despidos, y que se paguen los salarios de noviembre y diciembre, tiempo en el que se realizó el paro nacional del sector, aunque en Santa Cruz la medida continúa y hoy cumple 55 días.



Según Cruz, en caso de no tener una respuesta favorable no descarta romper definitivamente el acuerdo firmado días atrás con el ministro de Gobierno, Carlos Romero, el cual puso fin al paro nacional indefinido, que ya llevaba 47 días.



"Estamos exigiendo el cumplimiento del acuerdo. Se ha tomado conocimiento sobre casos de profesionales retirados de sus fuentes de trabajo y se están viendo afectados con retenciones de sus remuneraciones, situación que se ha visto agravada por la falta de pagos de los sueldos", dijo el dirigente médico y añadió que de no obtener una respuesta positiva del Gobierno, el Consejo de Salud anunciará nuevas protestas y exigirá la renuncia de la ministra de Salud, Ariana Campero. "Nos vamos a ver obligados a disponer las medidas de presión y se exija la renuncia de la ministra, que está interfiriendo en la intención de llegar a un acuerdo", agregó. Cruz indicó que, a pesar del acuerdo firmado con el ministro de Gobierno, ha tomado conocimiento de cuatro despidos de profesionales médicos en el país, dos en Cochabamba, uno en Potosí y uno en Beni, así como de descuentos a los que acataron el paro.



En Santa Cruz, médicos y profesionales de salud reclaman el pago de sueldos correspondientes a noviembre y diciembre, pues indican que, a pesar del paro, han trabajado de forma normal atendiendo a los pacientes graves que llegan hasta los servicios de emergencia de los nosocomios públicos. OTROS SECTORES Trabajadores de salud

La dirigente de la Federación de Trabajadores de Salud de Santa Cruz, Celina Rosales, indicó que hasta la fecha no les han pagado el sueldo de diciembre. En tal sentido, advierten que si hasta hoy no les cancelan el sueldo, bloquearán el acceso al Banco Nacional de Bolivia. Transportistas

El sector del transporte pesado no descarta retomar los bloqueos de rutas esta semana. Ellos piden la anulación del Código del Sistema Penal.



Maternidad Percy Boland

Los trabajadores están en huelga indefinida. El sindicato demanda ítems. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario