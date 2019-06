Mecapaca descarta trabajar con La Paz para nuevo relleno

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear El alcalde de Mecapaca por el MAS, Enrique de la Cruz, descart贸 trabajar con la Alcald铆a de La Paz para la construcci贸n de un relleno sanitario transitorio y una planta de tratamiento de basura. La autoridad afirm贸 que ellos mismos presentar谩n el proyecto al Gobierno. "En su momento, le ofrecimos (los terrenos), 聽preparamos el camino y ahora nuevamente hay que preparar el camino. 驴Por ah铆 se le ocurre al compa帽ero Luis Revilla (alcalde de La Paz) decir 'no'. No hay seriedad y por eso nosotros descartamos trabajar con ellos y lo haremos como Mecapaca, como gobierno aut贸nomo municipal. Por eso no tengo que dar ning煤n informe, ni lunes 聽o martes ni nada", dijo De la Cruz a Panamericana. El s谩bado, Revilla advirti贸 con descartar a Mecapaca como una de las cinco opciones para el relleno sanitario. "No hemos podido contactar a las autoridades de Mecapaca y creo que vamos a tener que descartar esa posibilidad. Mand茅 cartas incluso pidi茅ndole al alcalde una coordinaci贸n para que visitemos estos terrenos que ofreci贸 el Presidente, que ofreci贸 el propio alcalde de Mecapaca para hacer ah铆 el relleno transitorio y eventualmente la planta de tratamiento", declar贸 Revilla. De la Cruz respondi贸 que las autoridades de La Paz ya inspeccionaron el lugar y admiti贸 que es "muy dif铆cil" organizar a 聽聽聽las autoridades sindicales, centrales agrarias y juntas de vecinos. "Hubo una primera oportunidad y la perdi贸, y ahora que no se queje. Tiene que estar m谩s serio y ver c贸mo va a servir al pueblo pace帽o. Como Mecapaca podemos tener este desastre en la acumulaci贸n de basura y me quiero adelantar para trabajar en ese sector y presentar de forma individual este proyecto", afirm贸 la autoridad de ese municipio. Otras opciones de La Paz La Alcald铆a de La Paz trabaja en otras cuatro opciones que est谩n ubicadas dentro y fuera del municipio pace帽o, que cumplen con las condiciones que establece la norma para este tipo de emplazamientos y est谩n alejados de centros urbanos, tienen accesibilidad vehicular y no generan ning煤n tipo de dificultad para la poblaci贸n, entre otros. Revilla 聽 inform贸 que ahora se tiene que hacer la ubicaci贸n del terreno, la instalaci贸n del relleno transitorio y, una vez que se concrete estas tareas, se tiene que empezar a trabajar en el proyecto de la planta de tratamiento de residuos "que puede tomar entre un a帽o y un a帽o y medio", afirm贸 el Alcalde de La Paz. Morales ofreci贸 los 聽terrenos en marzo Detalle El pasado 11 de marzo, el presidente Evo Morales se reuni贸 con autoridades municipales de Mecapaca y, en una conferencia conjunta, 聽ofreci贸 terrenos para que se instale el nuevo relleno sanitario 聽una vez que se cierre el relleno de Alpacoma.

El pasado 11 de marzo, el presidente Evo Morales se reuni贸 con autoridades municipales de Mecapaca y, en una conferencia conjunta, 聽ofreci贸 terrenos para que se instale el nuevo relleno sanitario 聽una vez que se cierre el relleno de Alpacoma. Otras La autoridad de Gobierno dijo que si se acepta la alternativa, los t茅cnicos de la Alcald铆a de La Paz tendr谩n que intervenir el lugar con la apertura de v铆as, drenajes y otras necesidades que tienen los habitantes para el relleno sanitario y planta de tratamiento. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario