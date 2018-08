Muere José Gramunt de Moragas, fundador de la ANF y Premio Nacional de Periodismo

Fotografia: Página Siete Agrandar la foto + Twittear El padre José Gramunt de Moragas SJ murió hoy al promediar las 17:00 horas a sus 96 años, en la Residencia de La Esperanza en la ciudad de Cochabamba, adonde se trasladó años atrás luego de dejar la dirección de la Agencia de Noticias Fides. El padre Marcos Recolón informó a la ANF que en esta jornada Gramunt asistió a la misa y tuvo un día normal, pero que lamentablemente falleció al promediar las 17:00. "Tuvo una muerte tranquila", sostuvo. Nació en Tarragona, España, el 5 de agosto de 1922. Fuesacerdote, abogado y periodista de oficio con una trayectoria impecable que le valió recibir varias condecoraciones, premios y reconocimientos, uno de los más importantes, el Premio Nacional de Periodismo que otorga la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), en 1993. El sacerdote llegó a Bolivia, específicamente a la ciudad Sucre poco después de la revolución de 1952. Su primera experiencia periodística fue en radio Loyola, emisora de la cual fue director. Posteriormente, en 1960, se hizo cargo de la Dirección de la radio Fides en la ciudad de La Paz, hasta 1971. Fundó la Agencia de Noticias Fides (ANF), perteneciente a la Compañía de Jesús, un 5 de agosto de 1963. Gran parte de su vida se dedicó a mantener este medio de comunicación. Se trata de la agencia nacional de noticias más antigua de Bolivia y la segunda más antigua de América Latina después de la argentina Télam. Gramunt forjó además la columna política más antigua de la prensa boliviana y probablemente de América Latina, "¿Es o no es verdad?". Formador de periodistas.Un capítulo de la vida de este jesuita nacido para ser periodista y apasionado defensor de la verdad, es la formación de generaciones de periodistas. Por ANF y radio Fides pasaron cientos de periodistas que hoy ocupan cargos de jerarquía en otros medios y que incluso llegaron a ministros de Comunicación y que recuerdan a Gramunt como su mentor. Su trayectoria Galardones Mención especial del Premio Rey de España de Periodismo (1984).

Premio de Periodismo de la Fundación Ballivián de Bolivia (1983).

Premio Nacional de Periodismo de Bolivia (1993).

Premio al Periodismo de Opinión, otorgado por la Fundación La Plata (2002).

Premio Libertad, otorgado por la Asociación Nacional de la Prensa (2009).

Condecoraciones Caballero de la Orden de Isabel la Católica

Caballero de la Soberana Orden de Malta.

Encomienda de la Orden del Mérito Civil.

Medalla "Pro Ecclesia et Pontífice" de la Santa Sede.

Escudo de Armas de la Ciudad de La Paz por Servicios Distinguidos.

Libros escritos. ¿Es o es verdad? (La Paz, Bolivia, 2009)

Un retrato de Alfonso XIII (La Paz, Bolivia, 2003) • Un notario bibliófilo y otras historias catalanas (Tarragona, España, 2001).