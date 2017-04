Niños de La Paz exigen respeto a sus derechos

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear Un centenar de niños, en medio de buenos deseos para sus similares, se movilizaron por el centro paceño, defendiendo una niñez libre de trata y tráfico de personas en conmemoración a la fecha festiva del Día del Niño, que se recuerda hoy. A través de una masiva marcha, niños y niñas expresaron sus ideales, en la que el común pre dominador fueron deseos de protección para los niños en situación de pobreza o vulnerabilidad, además de llevar mensajes contra la trata y tráfico de personas. Fueron distintas las aspiraciones que manifestaron los infantes, una de ellas expresó que uno de sus deseos es el de ser enfermera para cuidar y curar a otros niños que padezcan males y "que no tengan dinero para ir a un hospital caro", expresó. Otro de los menores manifestó su deseo de ser policía para defender a la población de los delincuentes, los mismos que ocasionan día a día demasiada tristeza a muchas familias bolivianas, argumentó que al ver los informativos junto a sus papás, ve que hay muchos peligros en el país. Los estudiantes pidieron también a los padres de familia que cuiden y protejan a sus hijos; "pedimos a los papás que no riñan a sus hijos, porque al sentirse mal, algunos piensan en abandonar sus casas, exponiéndose a múltiples peligros". Con la inocencia que los caracteriza recomendaron a las autoridades invertir en la población infantil que cuentan con familias de bajos recursos, pidieron la construcción de albergues para que dejen de haber niños en las calles, donde personas mal intencionadas pueden secuestrarlos. El director general de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas, Mario Medina, informó que con el apoyo de diferentes instituciones realizaron la labor preventiva contra la trata y tráfico de personas, mencionó que no es necesario que los hechos tengan que ocurrir para tomar medidas de acción sobre el tema. Agradeció la participación de las unidades educativas de los distritos uno, dos y tres, por la masiva concurrencia de más de 50 colegios, y explicó que el objetivo de la marcha es convertir a los niños en autodefensores de su seguridad, en tener la posibilidad de conocer los problemas y defenderse de ellos. Además aprovechó en hacer la extensa felicitación a toda la población infantil, expresó a los menores que tengan la seguridad de que siempre van a tener defensores que los protejan, para brindarles una niñez libre y digna tal como lo merecen. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario