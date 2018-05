Fotografia: La Razón Agrandar la foto + Twittear Para el recientemente designado cardenal de Bolivia, Toribio Ticona, el nuevo Palacio de Gobierno es "demasiado lujo", así lo expresó en una conferencia de prensa brindada la mañana de hoy en la Conferencia Episcopal Boliviana. "A pesar de que ha hecho algunas obras, con relación al Palacio me parece que es demasiado de lujo", expresó Ticona y acotó, a título personal, que hacer ese edificio "solamente para ostentación" no le parece bien. Las críticas a la denominada Casa Grande del Pueblo no se dejaron esperar, sobre todo por una reciente publicación de Página Siete que da a conocer que la suite presidencial ubicada en el nuevo Palacio de Gobierno tiene una dimensión de 1.068 metros cuadrados e incluye sauna, jacuzzi y sala de masajes, según los planos del edificio. La suite ocupa la totalidad del piso 24 del nuevo edificio que el presidente Evo Morales ordenó construir y cuenta con el dormitorio del Presidente, vestidor, baño, recibidor y dos accesos directos para ascensores. A partir de este nuevo edificio, para la oposición, "no queda nada" del presidente indígena que "se paseaba por Europa con su chompita a rayas". "Quizá habría que preguntarse si alguna vez existió ese presidente que decía representar a la clase obrera, a los sectores populares", afirmó la diputada de Unidad Demócrata (UD), Lourdes Millares. El jefe de bancada del MAS, David Ramos, afirmó que Morales "se merece" una suite de esta magnitud porque "es un presidente que cambió al país". Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario