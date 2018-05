Oruro: problemas de abastecimiento de agua en algunos centros mineros

Fotografia: Radio Pío XII Agrandar la foto + Twittear La falta de agua potables es una dura realidad que golpea a algunos centros mineros del departamento de Oruro. En Japo, Santa Fe y Morococala, las familias mineras manifestaron que sufren serios problemas de abastecimiento, que repercuten en su calidad de vida, reportó radio Pío XII de la RED ERBOL. "Tenemos agua tres días a las semana, entonces la necesidad es muy preocupante", dijo una autoridad local de Japo. Los habitantes de este sector sólo tienen el servicio lunes, miércoles y viernes. El representante dijo que el agua no les alcanza y deben acudir a los pozos y "darse modos" para lavar la ropa, alimentarse y subsistir en esas condiciones. En Japo, se quejaron de que el estanque y las cañería que tienen para su red de agua ya son obsoletos, puesto que datan de las épocas en que Comibol estaba a cargo del sector. Incluso se observó que los tubos ya tienen oxidación. "Creo que por esos las guaguas también se enferman con dolor de estómago y diarrea", manifestó el dirigente. En Morococala, las madres de familia aseveraron que tiene agua tres veces a la semana por sólo una hora, aunque cuando no llueve sólo llegan a recibir el servicio dos días por semana. Explicaron que en esa hora que tienen agua con suerte pueden llenar seis bidones, sino sólo llegan a dos. Cuando no le alcanza deben ir a una comunidad cercana para traer agua máximo en dos bidones o llevarse una carretilla. Se quejaron también de que el agua no es potable y ven suciedad en el líquido que sale de las pilas. A eso se suma que las cañerías se revientan en épocas de helada y se ven perjudicadas sin tener el servicio, porque se tarda en cambiar los tubos afectados. Las madre de Morococala también observaron la contaminación, puesto que el agua del río tampoco es potable, Informaron que cuando se llena un bidón de esta corriente al fondo del envase aparece un sedimento amarillo. Los habitantes de estos centros mineros sueñan con tener agua potables todos los días. Piden la atención de autoridades nacionales, departamentales y municipales para superar este problema. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario