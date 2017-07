Paro cívico en Oruro por alza en tarifa de luz

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear El comité cívico de Oruro cumple esta jornada un paro en rechazo al incremento del 3% en las tarifas de luz eléctrica por el efecto multiplicador para las familias y en demanda al Gobierno Departamental por la aceleración del proyecto "Puerto Seco", reportó radio Pío XII de la red Erbol. El presidente cívico David Mollinedo informó que se prevé bloqueo de calles en la ciudad capital y no se descarta la intervención en las carreteras que vinculan a Oruro hacia el interior del país. Convocó a la ciudadanía a participar de manera activa porque se trata de una reivindicación social y regional. Asimismo dijo que se trata de exigir a la Gobernación Departamental acelere la plataforma logística o "Puerto Seco", entre otros proyectos de desarrollo regional. Se anunció que el servicio de transporte público estará suspendido porque el Sindicato de Transportistas "San Cristóbal" decidió apoyar la medida de presión, según confirmó Lucio Méndez vicepresidente del comité y representante de este sector en esa entidad cívica. "El sector del transporte va acatar disciplinadamente porque el comité cívico es contestatario", indicó. El sector de mercados cerrarán sus puertas y los comerciantes saldrán a las calles para sumarse a la medida de presión y bloqueos, confirmó por su lado Carlos Estrada, secretario ejecutivo de la Federación de Comerciantes Gremialistas. Explicó que varios vecinos abren sus tiendas por falta de empleo y ahora se verán forzados a incrementar sus costos de atención por el ajuste a las tarifas eléctricas. La Federación de Juntas Vecinales, a través de su dirigente Alex Conde, confirmó la participación de los vecinos porque no están de acuerdo con la medida dispuesta por el gobierno nacional. Por su lado, la Central Departamental de Oruro también decidió sumarse con todos sus sindicatos que el pasado viernes se organizó para protagonizar un bloqueo en las carreteras que conectan la ciudad con el interior del país. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario